Bist100 yüzde 0.66 düştü, dolar 5.66 lirada

26.09.2019 18:14

– Güne yüzde 0.29 artışla 102 bin 913 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 101 bin 913 puanı ve en yüksek 103 bin 120 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.66 düşüşle 101 bin 940 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.79 artışla 148 bin 417 puanda başladıktan sonra, en düşük 145 bin 580 puanı ve en yüksek 149 bin 94 puanı gördükten sonra, yüzde 1.12 düşüşle 145 bin 609 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.12 düşüşle yüzde 14.07'ye ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.21 düşüşle yüzde 14.17 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6484 lira ve en yüksek 5.6967 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

euro en düşük 6.1848 lira ve en yüksek 6.2465 lirayı gördükten sonra, 6.20 - 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9842 lira ve en yüksek 7.0508 lirayı gördükten sonra 7.0 – 7.01 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul