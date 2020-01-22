BIST100 yüzde 0.65 düştü, dolar 5.92 lirada

22.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:14

Güne 0.53 artışla 124 bin 215 puan ile rekor seviyeden başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içi en düşük 122 bin 369 puanı ve en yüksek 124 bin 537 puanı gördükten sonra, yüzde 0.65 düşüşle 122 bin 747 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 178 bin 857 ve en yüksek 183 bin 814 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.29 düşüşle 178 bin 717 puanda geride bıraktı.

Yatırımcıların Çin'de ortaya çıkan 2019-nCoV adı verilen corona virüsü tehdidi nedeniyle Asya piyasalarını terk etmeye başladılar. Buna bağlı olarak yen, önemli para birimlerinin tamamı karşısında geriledi.Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.10 düşüşle yüzde 10.78 düzeyine gerilerken ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 10.30 düzeyinde sabit kaldı.Gün sonu işlemlerde: dolar en düşük 5.9173 lira ve en yüksek 5.9445 lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında,euro en düşük 6.5645 lira ve en yüksek 6.5906 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7372 lira ve en yüksek 7.7917 lirayı gördükten sonra 7.78– 7.79 lira aralığında işlem görüyor.Davos'ta NTV'nin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Uysal, faiz indirimlerine ilişkin, "Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak" dedi ve ekledi:

"(Faiz indirimleri) Temmuz ayından bu yana 2019'da 1200 baz puanlık faiz indirimi yapmıştık. 2019'da enflasyondaki görünümde döviz kurunun istikrarlı seyri, talep koşulları, ithalat fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanan önemli manevra alanı oluşmuştu. Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü bir indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, yıl sonu enflasyon beklentilerinin bizim tahminimizle uyumlu bir şekilde seyretmesi bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak.Enflasyondaki görünümü yakından takip ederek adımlarımızı şekillendireceğiz."

Kaynak: DHA