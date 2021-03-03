BIST100 yüzde 0.65 artıda başladı, dolar 7.31 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.65 artışla 1,538 puanda başladı. BIST100'deki artış yüzde 1.06'ya yükselirken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.41, BIST Mali Endeks yüzde 1.04 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 artıdaydı.

Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar, hafta başında iç piyasada 7.25 liranın altını gördükten sonra, hafta ortasında 7.30 lirayı aştı.

Dış ticaret açığı Şubat ayında geçen yıla göre yüzde 10.7 artarak 3.36 milyar dolara, ihracat yüzde 9.6 artışla 16.01 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Ocak-Şubat'ta ise yüzde 15.3 azalarak 6.39 milyar dolara geriledi.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat ayında hafif ticari araç satışlarındaki hızlı büyümenin katkısıyla yüzde 24.2 artarak 58,504 adete yükseldi ve 2011 yılından bu yana en yüksek Şubat ayı büyüklüğüne ulaştı. Satışlar ilk iki ayda geçen yıla göre yüzde 37.4 artarak 102,232 adede çıktı.Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong, Global Times'a yaptığı açıklamada, yıllık koronavirüs aşısı üretme kapasitesini Haziran'a kadar 2 milyar doza çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3086 lira ve en yüksek 7.3610 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,euro en düşük 8.8408 lira ve en yüksek 8.9039 lirayı gördükten sonra, 8.84 – 8.85 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2101 lira ve en yüksek 10.2852 lirayı gördükten sonra 10.20 – 10.21 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20788 - 1.20934 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20845 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, yeni günde ise küresel piyasalarda sakin bir görünümün ortaya çıktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Asya'da hizmet sektörü aktivite endeksleri kırılgan bir görünüm sergilerken, finansalpiyasalarda dünkü eğilimler sürüyor. Gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberler e ek olarak ABD Şubat ayı ADP özel sektör istihdamı ve pek çok ülkede hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) izlenecek."Bültende, açıklanan az sayıdaki veri akışının Salı günü karışık bir görünüm sergilerken, ham petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD Merkez Bankası'ndan gelen mesajlar faizleri gerileterek riskli varlıkları desteklediği de anıstalarak, şöyle devam edildi: "Euro Bölgesi'nde Şubat enflasyonu beklentilerin üzerinde gelse de Almanya'daki rakamlar zayıf bir görünüm çizdi. "ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi Lael Brainard tahvil piyasasında yaşanan son dalgalanmanın yakından izlendiğini ve bu durumun Fed'in varlık alım programını azaltmayı geciktirebileceğini söyledi. "Öte yandan bugün başlayacak ve yarın nihai kararının gelmesi beklenen Petrol İhraç EdenÜlkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiki ülkelerin üretim artışına gitme kararı alacakları beklentileri ham petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı.

"Bu gelişmeler altında ABD 10 yıllık tahvilinin faizi 3 baz puan gerileyerek yüzde 1.42'den kapanırken, dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında yüzde 0.3 değer kaybetti. Gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri ve hisse senetlerinde kırılgan bir seyir hakimdi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı