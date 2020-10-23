BIST100 yüzde 0.64 düştü, dolar 7.96 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,179 ve 1,204 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.64 düşüşle 1,190.63 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,179 ve 1,204 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.64 düşüşle 1,190.63 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.17 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.43 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.58 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda, artış beklentilerine karşın, politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması sonrasında haftanın son işlem gününe de 7.94 lirada başlayan dolar, 7.97 liranın üzerine yükseldi.

Finansal hizmetlerde güven Ekim'de aylık bazda 3.3 puan artarak 160.9 düzeyine yükseldi. TCMB verilerine göre, finansal hizmetler güven endeksini, son üç aydaki iş durumu azalış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi de artış yönünde etkiledi.

Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9310 lira ve en yüksek 7.9771 lirayı gördükten sonra, 7.96 – 7.97 lira aralığında,euro en düşük 9.3571 lira ve en yüksek 9.4511 lirayı gördükten sonra, 9.43 – 9.44 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3542 lira ve en yüksek 10.4597 lirayı gördükten sonra 10.39 – 10.40 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17868 - 1.18601 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.InvestAZ Yatırım'ın, "Satışlar hızlandı, Borsa direndi" başlıklı analizinde, haftanın kapanışına doğru satışların önce hız kazandığı, BIST100'ün de 1,180'i savunduğu vurgulandı ve şöyle denildi: "Endekslerin hemen hemen hepsinde sert satışlar yaşanırken dolar/lira kuru 7.96 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. "BIST100 endeksi 1,180, BIST30 endeksi ise 1,300 puanın hemen altına kadar geriledikten sonra tepki alımlarıyla karşılaştı. "Endekslerde ana pazar, aracı kurumlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları yüzde 3.0 - yüzde 4.0 aralığında en çok değer kaybeden endeksler oldu. "Yurt dışında öncü PMI'lar Amerika için güçlü gelirken Avrupa için karışık bir dağılım vardı."Avrupa hisse piyasaları Almanya, İngiltere ve Fransa öncülüğünde bugün yüzde 1.0 - yüzde 2.0 bandında yükseldi. "Küresel risk iştahını belirleyen ABD borsaları, mali yardım paketi beklentisi ile eski rekor seviyesine yakın fiyatlardan işlem görmeye devam ediyor."3 Kasım'da ABD seçimlerine adım adım yaklaşılırken Trump veya Biden'ın başkan seçilmesi Türkiye borsalarına tüm küresel piyasalara olduğundan belki de daha fazla doğrudan etki edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı