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BIST100 yüzde 0.64 artışla başladı, dolar 7.36 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.64 artışla 1,099.41 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.64 artışla başladı, dolar 7.36 lirada
19.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:56

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.64 artışla 1,099.41 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeks yüzde 0.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.19 artıdaydı.

Piyasaların odağında bugün de, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı bulunuyor.

TCMB'nin art arda attığı sıkılaştırma adımlarına karşın dövizler yeni rekor düzeylerinde tutunuyor. Salı günü bir ara 7.40 lirayı gören dolar yeni güne 7.37 liradan başlarken, euro da dün yükseldiği 8.80 liranın üzerinde tutunuyor.TCMB'nin sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı ve 10 milyar lira fonlama sağladığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu. Geneneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor. TCMB Salı günü yaptığı başka bir açıklamayla, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin 19 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü duyurdu.TCMB'den yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3518 lira ve en yüksek 7.3831 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,euro en düşük 8.7756 lira ve en yüksek 8.8260 lirayı gördükten sonra, 8.79 – 8.80 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7519 lira ve en yüksek 9.7920 lirayı gördükten sonra 9.76 – 9.77 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19277 - 1.19527 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19417 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Posta kutunuzda iyi haberler var" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Güne iyi haberlerle başlıyoruz. Güçlü konut verisi sonrası S&P 500 Şubat zirvesini kırdı. "Demokratlar'ın ek paket için Cumhuriyetçilerle yapılan görüşmeleri Kasım seçimleri sonrasına erteleme önerisi ve Huawei şirketinin çip erişiminin engellenmesi piyasalardaki yükselişi durduramadı."Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye yüzde 1.0'e yakın yükselişle (MSCI Çin hariç GOÜ %0) gelişmekte olanpiyasalarla arasındaki aybaşından beri oluşan yüzde 8.0 farkı kapatmaya çalışıyor."PPK toplantısı öncesi döviz piyasasının bir nebze sakinleşmesi, kur artışına duyarlı bankaların piyasayı yenmesi, faiz artışına duyarlı otomotiv şirketlerinin geride kalması ekonomi yönetiminin aldığı önlemlere güvenin artmaya başladığını gösteriyor."ABD vadelileri ve Asya hisseleri Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. "İki gündür piyasayı yenen banka hisseleri yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor."

 


Kaynak: DHA

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