BIST100 yüzde 0.63 yükseldi, dolar 7.42 lirada
13.01.2021 18:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:10
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,545 ve 1,567 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.63 artışla 1,559.28 puanda tamamladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,545 ve 1,567 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.63 artışla 1,559.28 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 0.73, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, ekonomiyi coronavirus kaynaklı krizden toparlanmasını sağlayacak destek paketini Perşembe günü açıklaması bekleniyor.The Washington Post'un haberine göre, seçilmiş Başkan Biden'ın yardımcıları, bu bilgiyi Kongre üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde aktardılar. Gazetenin, konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberde, Biden'ın açıklayacağı destek paketi, Amerikalılar'a doğrudan 2,000 dolarlık yardımı da kapsayacak.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB bünyesinde "dijital euro"nun beş yıl içinde çıkarılabileceğini umduğunu; ancak yine de, dijital euronun söz konusu süre içinde çıkarılabileceği konusunda emin olmadığını vurguladı.Bir çevrimiçi konfaranstaki konuşmasında, "Banknotlar varlığını sürdürecek; ancak, sonunda elbette dijital euromuz olacak" diyen Lagarde, buna karşın, dijital euronun tam olarak ne zaman çıkarılabileceğini "söylemenin zor olduğuna" dikkat çekti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4079 lira ve en yüksek 7.4753 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,euro en düşük 9.0114 lira ve en yüksek 9.1340 lirayı gördükten sonra, 9.03 – 9.04 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1092 lira ve en yüksek 10.2293 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21537 - 1.22231 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22094 düzeyindeydi.Türkiye genelinde sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 1.3 ve yıllık bazda yüzde 11 yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Kasım'da yıllık bazda; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 4.6, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 11.6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 7.5 arttı.TÜİK verilerine göre Kasım'da aylık bazda; madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 0.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 0.1 azaldı.Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro Kasım'da aylık bazda yüzde 5.4 ve yıllık bazda yüzde 38.9 arttı.Türkiye genelinde Kasım'da yıllık bazda perakende ciroda artış yüzde 26.1'i bulurken, satış hacmindeki artış ise yüzde 11.9 düzeyindeydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı