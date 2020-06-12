BIST100 yüzde 0.62 yükseldi, dolar 6.83 lirada
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BIST100 yüzde 0.62 yükseldi, dolar 6.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 107 bin 832 puan ile 110 bin 127 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.62 artışla 109 bin 835 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.62 yükseldi, dolar 6.83 lirada
12.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:23

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 107 bin 832 puan ile 110 bin 127 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.62 artışla 109 bin 835 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61, BIST Mali Endeks yüzde 0.60, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 480/490 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8023 lira ve en yüksek 6.8437 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,euro en düşük 7.6904 lira ve en yüksek 7.7460 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5721 lira ve en yüksek 8.6423 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.Fed kararının açıklanmasının ardından 1.14035 düzeyine kadar çıkan euro/dolar paritesi, yeni günde 1.1234 ile 1.1340 arasında hareket ettikten sonra, en son 1.1246 düzeyinde işlem görüyordu.Analistlere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çok yeni bir bilgi çıkmamış olsa da ortaya koyulan tablonun aşağı yönlü risklerin yüksek olduğuna işaret etmesi halihazırda kısa vadeli doygunluk seviyesine ulaşmış olan piyasaların satış baskısına maruz kalmasına neden oldu. Ünlü Merkul Değerler Araştırma'nın notuna göre, Fed kararları sonrasında, euro/dolar paritesi 1.13'ün altına sarkıyor: "Fed'in yaklaşık iki buçuk sene boyunca faizlerde herhangi bir değişiklik öngörmüyor oluşu parite açısından şartları anlamlı şekilde iyileştirirken 1.14'e doğru potansiyel yarattığını görüyoruz. "Risk iştahındaki sert düşüşün yatırımcıları yeniden dolara yöneltmesiyle bu seviyenin üzerinde henüz kalıcı bir değer kazanımı gerçekleşmemiş olsa da mevcut konjonktürün bu yönde güçlü bir zemin yarattığını söylemek mümkün. "Dolayısıyla risk iştahının normal seyrine dönmesi ile birlikte önümüzdeki günlerde paritede daha güçlü fiyatlar görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır. "Satışlar 1.12'nin üzerinde karşılandıkça teknik tarafta da önemli bir bozulma olmayacağını düşünüyoruz."Fed toplantısının ardından dolar endeksinin küresel ölçekte değer kaybetmesine karşın dolar/liranın daralan risk iştahının ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde artan satış baskısının etkisiyle 6.80'i belirgin şekilde aştığını görüyoruz. "Uzun bir süre 6.70-6.80 banında işlem gören kurun söz konusu bandı hangi yöne doğru kırarsa o yöne doğru hareket etme potansiyelinin artabileceğine sıklıkla dikkat çekmiştik. "Dolayısıyla bu bölgede kalınmasının teknik açıdan yukarı yönlü risk yarattığını söylemek mümkün. "Diğer taraftan Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS priminin ise daha fazla geri çekilmekte zorlandığını görüyoruz. 

"Bu da ister istemez TL'nin güç kazanmasını zorlaştıran bir unsur olarak çalışıyor."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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