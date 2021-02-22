BIST100 yüzde 0.62 düştü, dolar 7.07 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,547 ve 1,569 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.62 düşüşle 1,550.61 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeks yüzde 0.76 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 eksideydi.

Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.

Hazine'nin Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksli 5 yıllık tahvili yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 4.31, net satış 2 milyar 300.9 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 458 milyon lira, tahvilin yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılara rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı da 600 milyon lira oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9534 lira ve en yüksek 7.0878 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,euro en düşük 8.4299 lira ve en yüksek 8.6064 lirayı gördükten sonra, 8.59– 8.60 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7528 lira ve en yüksek 9.9475 lirayı gördükten sonra 9.93 – 9.94 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20911 - 1.21545 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21441 düzeyindeydi.Reel kesim güven endeksi (RKGE), Şubat'ta aylık bazda 2.3 puan artarak 109.3 düzeyine yükseldi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak 108.7 düzeyine geriledi.Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 16.4'e geriledi.İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,9'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75.1'e yükseldi.İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 74.9'a geriledi. TCMB verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.5 düzeyine geriledi.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.1'den 0.5 puan artışla yüzde 71.6 düzeyine geriledi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.8'den 3.0 puan artışla yüzde 76.8 düzeyine yükseldi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.6 ile değişmedi,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 77.8'den, 0.3 puan artışla yüzde 78.1'e yükseldi,

yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.6 ile değişmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı