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BIST100 yüzde 0.62 artışla başladı dolar 7.32 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.62 artışla 1,082.24 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.62 artışla başladı dolar 7.32 lirada
11.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:59

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.62 artışla 1,082.24 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.60, BIST Mali Endeks yüzde 0.59, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırlandığını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır."Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) yanında TCMB'nin art arda aldığı iki karara karşın, dövizler yükseldikleri yeni rekor düzeylerde hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2611 lira ve en yüksek 7.3506 lirayı gördükten sonra, 7.32 – 7.33 lira aralığında,euro en düşük 8.5105 lira ve en yüksek 8.6397 lirayı gördükten sonra, 8.59 – 8.60 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4914 lira ve en yüksek 9.6135 lirayı gördükten sonra 9.56 – 9.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17223 - 1.17572 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17283 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Sanayi banka ayrışması devam ediyor..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel risk iştahı ABD - Çin soğuk savaşına rağmen güçlenmeye devam ediyor. Pandemi öncesi seviyelerini aşan ABD hisseleri (temettü düzeltmesi sonrası) yeni zirve yapıyor. "Avrupa borsaları döngüsel hisselerin öncülüğünde yükselişini sürdürüyor. Enerji, bankacılık ve sigortacılık en iyi performans gösteren sektörler."Türkiye varlıklarınde Ankara tarafından doğru yönde atılan adımlara paralel bir toparlanma görülüyor. "Merkez Bankası'nın mahçup faiz artırımı sonrası sanayi hisseleri yüzde 1.95 yükselirken, bankalardaki toparlanma yüzde 0.12 ile sınırlı kaldı. "Güçlü ikinci çeyrek karlarına ve BDDK'nin aktif rasyosu adımına rağmen bankaların geride kalması güvenin halen sağlanamadığını gösteriyor."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. "Ankara'nın mahçup da olsa doğru yönde attığı adımlar Borsa İstanbul'da yükselişi destekliyor. "Borsa İstanbul için kısa vadeli direnç olarak 1.090 seviyesi öne çıkıyor."Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz indirmeye devam edeceğiz' açıklaması ve Türk lirasının değer kaybetmeye devam etmesi yüselişin devam etmesini zorlaştırıyor."Piyasanın gerçek tepkisini 20 Ağustos'da PPK toplantısı sonrası göreceğiz. "Ara dönemde kur artışından yarar sağlayacak şirketlerin borsa geneline göre daha iyi performans göstermesini bekliyoruz."

 


Kaynak: DHA

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