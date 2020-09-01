BIST100 yüzde 0.61 yükseldi, dolar 7.35 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,064 ve 1,086 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.61 artışla 1,085.19 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,064 ve 1,086 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.61 artışla 1,085.19 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.13 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 1.21 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.46 artıdaydı.

Küresel piyasalarda gerileyen dolar, yeni haftanın ikinci işlem gününe 730 liranın üzerinde başladığı iç piyasada 7.35 lirayı aşarken, euro da 8.80 liranın üzerine çıktı.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 29 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.11 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 39.3 milyar lira teklif geldi.Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriliyor. TCMB Pazartesi günü de geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizle 10 milyar TL verdi. Ortalama basit faiz düşüşünü sürdürerek bugün de yüzde 10.11 oldu. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3225 lira ve en yüksek 7.3765 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.7425 lira ve en yüksek 8.8470 lirayı gördükten sonra, 8.79 – 8.80 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8117 lira ve en yüksek 9.9201 lirayı gördükten sonra 9.89 – 9.90 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19331 - 1.20113 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19849 düzeyindeydi.Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'daki 56.9 düzeyinden, Ağustos'ta 54.3'e geriledi.İSO açıklamasına göre, endeksin eşik değer 50'nin belirgin bir şekilde üzerinde olması, faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret etti ve Covid-19 salgınından kaynaklı sert daralmanın ardından, Türk imalat sektörü böylece üst üste üç ay güçlenen bir performans sergiledi.İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Türk imalatçıları, önceki ay gözlenen güçlü büyüme temposunu ağustosta da büyük ölçüde sürdürebildi. "Son PMI verileri, Covid-19 kaynaklı kriz döneminde yaşanan üretim daralmasının ardından sektörün toparlanmaya devam ettiğini ortaya koydu. "Ağustos'ta firmaların istihdam yaratmayı sürdürmesi, üretim artışının devam etmesine yardımcı oldu. "Diğer taraftan, enflasyonist baskıların yükseldiğine ilişkin sinyaller dikkat çekti. "Hem girdi maliyetleri hem de ürün fiyatlarında yaklaşık son iki yılın en keskin artışı gerçekleşti."İSO Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) kapsamında izlenen 10 sektörden sekizinde üretim Ağustos ayında arttı.İSO Türkiye Sektörel PMI verilerine göre, imalat sanayi sektörlerinin çoğu Ağustos'ta toparlanma bölgesinde kaldı; ancak, farklı faaliyet alanları arasında eğilimler belirgin ayrışmalar gösterdi.

Buna göre, izlenen 10 sektörün sekizinde üretim Ağustos'ta arttı. En güçlü yükseliş, talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak rekor büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Hem gıda ürünleri hem de giyim ve deri ürünleri sektörlerinde üretim, yeniden büyüme bölgesine geçti.

Kaynak: DHA