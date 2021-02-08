BIST100 yüzde 0.60 yükseldi, dolar 7.09 lirada
08.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:21
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,519 ve 1,549 dolar arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.60 artışla 1,536.32 puanda tamamladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,519 ve 1,549 dolar arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.60 artışla 1,536.32 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.21 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.46 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideydi
Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle sert düşen dövizler, haftanın ilk işlem günü yönünü yukarıya çevirdi.Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak bir program başlattı.Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada programın, "sermaye piyasalarına olan güveni artırmak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, finansal okuryazarlığı güçlendirmek ve yatırımcılarını bilgilendirmek için" başlatıldığı belirtildi ve şöyle denildi: "Hazırladığı broşürler ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar aracılığıyla yatırımcıları sürekli bilgilendiren Borsa İstanbul, yatırım kararı alanlara sosyal medyadan tanımadıkları kişilerden duydukları ile değil, mutlaka aracı kurumların tavsiyeleri ile ilerlemeleri uyarısında bulunuyor. "Bu doğrultuda Borsa İstanbul, aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile iş birliği içerisinde yeni bir program başlattı."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0275 lira ve en yüksek 7.1227 lirayı gördükten sonra, 7.09 – 7.10 lira aralığında,euro en düşük 8.4633 lira ve en yüksek 8.5728 lirayı gördükten sonra, 8.55 – 8.56 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6557 lira ve en yüksek 9.7541 lirayı gördükten sonra 9.74 – 9.75 lira aralığında hareket .ediyor.Küresel piyasalarda 1.20197 - 1.20659 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20555 düzeyindeydi.Yatırım araçları arasında Ocak'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.16, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8.19 oranlarıyla BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1.48, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.85, külçe altın yüzde 5.92, Euro yüzde 6.53 ve dolar yüzde 6.58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0.53, DİBS yüzde 0.90, külçe altın yüzde 5.02, euro yüzde 5.63 ve dolar yüzde 5.68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19.60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.69 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı