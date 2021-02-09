BIST100 yüzde 0.60 yükseldi, dolar 7.07 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,535 ve 1,551 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.60 artışla 1,544.05 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.34 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.92 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.06 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle sert düşen dövizler, Salı gününe haftanın ilk işlem günündeki düzeylerinde başladılar. ALF Forex'in analizinde, dolar/lira paritesinde oluşan alçalan kama formasyonu içerisindeki hareketin sürdüğüne işaret edilerek, "Alçalan kama destek bölgesinden gelen tepki yükselişi ile 7.1250 seviyesini direnç olarak test eden paritede, gelen satışlar ile destek bölgesine geri çekilme yaşandı" denildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0620 lira ve en yüksek 7.1413 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,euro en düşük 8.5143 lira ve en yüksek 8.6212 lirayı gördükten sonra, 8.56 – 8.57 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7107 lira ve en yüksek 9.8350 lirayı gördükten sonra 9.76 – 9.77 lira aralığında hareket .ediyor.Küresel piyasalarda 1.20457 - 1.21165 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20978 düzeyindeydi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile, Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını ve verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturulduğunu duyurdu.TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki işgücü piyasasını ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda bütün olarak değerlendirmek amacıyla kurulan ve ilk toplantısını4 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştiren İşgücü Piyasası Danışma Kurulu ekonomi alanında çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor" denildi ve şu bilgiler verildi: "Uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde hesaplanmakta olan işgücü piyasasına ilişkin göstergelerin, ülke koşullarını en iyi yansıtacak şekilde ele alınması ve geliştirilmesinin yanı sıra veri derleme, işleme, yayımlama ve iletişim süreçlerine de Danışma Kurulu'nun önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. "Bu çerçevede başta GSYH olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer konularda da danışma kurullarının oluşturulması planlanmaktadır."Türkiye İstatistik Kurumu Kalite Güvence Çerçevesi'nde yer alan 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında Danışma Kurulu toplantı tutanaklarına ve ilgili dokümanlara TÜİK internet sayfasından erişim imkanı sağlanacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı