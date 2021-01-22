BIST100 yüzde 0.59 düştü, dolar 7.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,525 ve 1,555 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.59 düşüşle 1,542.45 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.70 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.30 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardınran 7.40 liranın altına gerileyen dolar, haftanın son işlem gününde de bu düzeylerde hareket etti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 323/329 düzeyinde bulunuyor. TCMB'nin net uluslararası rezervleri 15 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 2.21 milyar dolar düşüşle 11.42 milyar dolara geriledi. TCMB'nin haftalık yayımlanan verilerine göre net uluslararası rezervleri bir önceki hafta ise 13.62 milyar dolara çıkmıştı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3627 lira ve en yüksek 7.4431 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 8.9597 lira ve en yüksek 9.0510 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0934 lira ve en yüksek 10.1739 lirayı gördükten sonra 10.10 – 10.11 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21614 - 1.21776 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21761 düzeyindeydi.Türkiye genelinde 2020 yılında yüzde 26.74 artışla 24 bin 136 gerçek kişi ticari (GKT) işletme kapandı.Gerçek kişi ticari işletmeler, "bir kişinin kendi adına ve yalnız başına işlettiği ticari veya sanayi işletme" olarak tanımlanıyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre, aynı dönemde yüzde 16.44 artışla 15 in 366 şirket kapanırken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 31.65 azalışla 583'e geriledi.Buna karşılık, 2020 yılında yüzde 20.47 artışla 101 bin 318 şirket, yüzde 26.89 artışla 31 bin 36 gerçek kişi ticari işletme ve yüzde 27.13 artışla 1,476 kooperatif kuruldu. Aynı dönemde, 14 bin 304 şirket ve 397 kooperatif de tasfiye edildi.TOBB verilerine göre, yıllık bazda Aralık'ta şirket sayısı yüzde 8.00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0.32 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19.42 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı