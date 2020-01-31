BİST100 yüzde 0.59 düştü; dolar 5.98 lirada

31.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:16

Merkez Bankası'nın hükümete, "hedefi tutmayan" enflasyon için açık mektup yolladığı güne yüzde 0.21 artışla 120 bin 96 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 119 bin 202 puan ile 120 bin 318 puan arasında hereket ettikten sonra, yüzde 0.59 düşüşle 119 bin 140 puandan kapandı.

Gün içinde 174 bin 29 puan ile 176 bin 646 puan arasında dalgalanan BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.42 düşüşle 173 bin 478 puandan kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.39 artışla 10.23'e yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 2.41 artışla 10.20 düzeyine yükseldi.Gün sonu işlemlerde ;dolar en düşük 5.9643 lira ve en yüksek 5.9866 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında,euro en düşük 6.5781 lira ve en yüksek 6.6226 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8114 lira ve en yüksek 7.8746 lirayı gördükten sonra 7.86– 7.87 lira aralığında hareket ediyor.Merkez Bankası, 2019 yılında enflasyon hedefinin, "lirada gözlenen değer kaybının tüketici fiyatları üzerindeki gecikmeli etkilerinin bu dönemde azalarak da olsa sürmesi ve gıda fiyatları" nedeniyle tutmadığını açıkladı. Merkez Bankası, Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde, hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması" geğince, hükümete "açık mektup" yolladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük imzalı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hitaben yazılan mektupta, "Tüketici enflasyonu, 2019 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla 8.5 puanlık azalışla yüzde 11.8'e gerileyerek sene başında verilen yüzde 14.6 oranındaki tahminin altında kalmış, ancak yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının dışında kalmıştır" denildi ve gerekçeler şöyle sıralandı: "Bu gelişmede, 2018 yılında Türk lirasında gözlenen değer kaybının tüketici fiyatları üzerindeki gecikmeli etkilerinin bu dönemde azalarak da olsa sürmesi ve enflasyondaki yüksek seviyenin geçmişe endeksleme kanalıyla ücretler ve fiyatlara yansıması belirleyici olmuştur."Buna ek olarak, maliyet unsurlarına bağlı olarak enerji grubundaki yönetilen fiyat ayarlamaları ve dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin geri alınması da enflasyona yukarı yönlü etkide bulunmuştur."Nitekim enerji fiyatları, eşel mobil uygulamasının sınırlayıcı etkilerine rağmen, yılın ikinci yarısında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamalara bağlı olarak 2019 yılında yüzde 11.0 oranında artmıştır."Enflasyonun orta vadeli hedefin üzerinde kalmasına neden olan bir diğer unsur da gıda fiyatları olmuştur.

"Her ne kadar yılın ikinci yarısında olumlu arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunda bir yavaşlama gözlense de, özellikle işlenmiş gıda grubunda yer alan belirli ürünlerdeki birikimli maliyetlerin etkisiyle gıda yıllık enflasyonu yıl sonunda yüzde 10.9 olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: DHA