BIST100 yüzde 0.59 artışla başladı, dolar 7.32 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe, yüzde 0.59 artışla 1,531.16 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.07 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.66 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 eksideydi.

ABD tahvil getirilerindeki artışın dolardaki satış baskısını hafifletmesiyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, yatırımcıların, başta euro bazında olmak üzere, karlarını realize etmelerinin etkisiyle yaklaşık üç yıllık en düşük düzeylerinden yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, yılın son haftasında döviz mevduatları 235 milyar doları aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. 2020 yılında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 41.3 milyar dolar arttı ve yıllık bazda veri setinin en yüksek artışı görüldü.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 309/315 düzeyinde hareket ediyor.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'nun Demokrat Partili lideri Chuck Schumer, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve kabineyi, "ayaklanmayı kışkırttığı" gerekçesiyleTrump'ı görevden almak için ABD Anayasası'nı kullanmaya çağırdı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3089 lira ve en yüksek 7.3517 lirayı gördükten sonra, 7.32 – 7.33 lira aralığında,euro en düşük 8.9671 lira ve en yüksek 9.0292 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9256 lira ve en yüksek 9.9850 lirayı gördükten sonra 9.94 – 9.95 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22349 - 1.22781 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22580 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahındaki karışık seyir sürüyor" denildi ve eklendi: "ABD'de politik belirsizlikler hafiflerken, risk iştahındaki iyimserliği salgında artan vaka sayıları ve karışık bir tablo ortaya koyan makroekonomik veriler sınırlıyor. "ABD Başkanı Donald Trump yeni yönetimin 20 Ocak'ta göreve başlayacağını söylerken, şiddet olaylarından dolayı soruşturmalar açılacağını ifade etti. "ABD'de Aralık ayı hizmet sektörü aktivite endeksi beklentilerden güçlü gelse de Euro Bölgesi'nde açıklanan veriler karışık bir tablo ortaya koydu. Dünya genelinde vaka sayıları ise dün yine hızlı bir artış kaydetti. "Bu eğilimler altında hisse senetlerinde yükselişler sürse de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri zayıf bir izledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselmeye devam ederken, altında gerileme ve ham petrolde yükseliş yavaşlayarak da olsa sürdü."Türk finansal varlıklarda yükseliş eğilimi genel olarak devam etti. Makroekonomik veri gündemi sakinken, Türk finansal varlıklarda ekonomi politikalarında atılan normalleşme adımları sonrasında başlayan iyimserlik dün de sürdü. "Borsa İstanbul'da yükselişler yaşanırken, tahvil faizleri bir miktar geriledi. TL, dolar veeuro eşit ağırlıklı sepet karşısında küresel eğilimlerle uyumlu olarak yüzde 0.1 değer kaybetti."Yeni günde küresel piyasalarda dünden kalan temkinli iyimserlik sürüyor. Veri gündemi sakinken, küresel toparlanma beklentileri ile riskli varlıklarda yükseliş sürüyor. "Gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında ABD Aralık ayı tarım dışı istihdam verileri izlenecek. "Yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Aralık ayı nakit gerçekleşmelerini yayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor."ABD'de hizmet sektörü ISM Aralık'ta beklentilerin üzerinde geldi. Kasım'da 55.9 olan ve Aralık'ta 54.6'ya gerilemesi beklenen ISM hizmet sektörü aktivite endeksi Aralık'ta 57.2'ye yükseldi. "İstihdam alt endeksindeki zayıflamaya rağmen genel endeksteki yükseliş yeni siparişlere ve fiyatlara yönelik alt endekslerden kaynaklandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı