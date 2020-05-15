BIST100 yüzde 0.58 yükseldi, dolar 6.91 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.58 artışla 99 bin bin 768 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.58 artışla 99 bin bin 768 puanda tamamladı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27, BIST Mali Endeks yüzde 0.35 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.67 artıda kapandı.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Borsa İstanbul 100 binden uzaklaşmamaya gayret ediyor" başlıklı değerlendirmesine göre, liradakı değer kazanımlarının da desteğini arkasına alarak hafta başından bu yana yurtdışındaki zayıflığa karşın dirençli bir görünüm sergileyen BIST-100 endeksi 100 bin seviyesinin altına sarkmaya başlasa da kayıplarını limitli tutmaya çalışıyor:

"Euro/dolar 1.08'in altına sarkmaya başladı; son birkaç günde riskten kaçış eğiliminin yeniden artması parite üzerinde de etkisini gösterirken özellikle ABD Başkanı Donald Trump 'ın güçlü doları destekleyen açıklamalarının ardından bir kez daha 1.08'in altına doğru geri çekilmeler yaşandı."Buna göre, satış baskısı 1.0750 ana desteğinin üzerinde karşılandıkça büyük resimde ciddi bir bozulma olmayacağı gibi bu durum paritenin olası tepki alımları ile yönünü yeniden yukarı çevirmesini de sağlayabilir. "Ancak içinde bulunduğumuz konjonktürde paritedeki değer kazanımların bir trende dönüşmesini beklemiyoruz. "Kaldı ki 1.0750'nin kırılması durumunda paritedeki baskının daha ileri boyutlara taşınması şaşırtıcı olmayacaktır. TL küresel risklere rağmen değer kazanma eğilimini koruyor. "Son birkaç işlem gününde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden belirgin şekilde pozitif ayrışan TL, dolar karşısında 7.00 seviyesinin altına indikten sonra da iyimserliğini sürdürüyor."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8987 lira ve en yüksek 6.9311 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,euro en düşük 7.4574 lira ve en yüksek 7.5102 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 lira aralığında,sterlin en düşük 8.3843 lira ve en yüksek 8.4817 lirayı gördükten sonra 8.39 – 8.40 lira aralığında hareket ediyor.Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan dönemindeki yüzde 9.76'den, Mayıs döneminde yüzde 9.38'e gerilerken, dolar kuru beklentisi 7.02 liraya yükseldi. Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.70'ten yüzde 9.20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde yüzde 8.62'den, yüzde 8.30 düzeyine geriledi.Beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.93 lirayken, bu anket döneminde 7.02 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 7.11 liradan 7.22 liraya yükseldi.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde "yüzde 0.6 küçülme" olarak öngörülürken, bu anket döneminde "yüzde 1.3 küçülme" olarak öngörüldü. Buna karşılık, 2021 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA