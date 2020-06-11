BIST100 yüzde 0.57 düşüşle başladı, dolar 6.78 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.57 düşüşle 109 bin 150 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.57 düşüşle 109 bin 150 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.73, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideyde.

Haziran'da toplam 12.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 25.9 milyar lirası piyasadan toplam 27 milyar lira iç borçlanma öngören Hazine son iki günde düzenlediği üç ihale ile yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Mayıs ayında başladığı "Aktif Rasyosu" uygulamasını, KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projelerinin daha fazla desteklemesi amacıyla 1 Haziran'dan itibaren güncellemesinin ardından, bankaların Hazine ihalalerine ilgilisi de artıyor.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 445/455 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.1 bileşik düzeyindeydi.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi faizleri sıfıra yakın düzeyde sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda biraz daha gerileyen dolar, iç piyasada 6.80 liraya yakın düzeylerde tutunuyor.ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının oybirliğiyle yüzde 0.00 - 0.25 düzeyinde sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, faiz oranlarının, ekonominin son gelişmelere bağlı zorlukların üstesinden gelip düze çıktığından emin oluna kadar bu düzeylerde korunacağı vurgulandı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7686 lira ve en yüksek 6.7864 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,euro en düşük 7.6811 lira ve en yüksek 7.7279 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5853 lira ve en yüksek 8.6466 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.Fed kararının açıklanmasının ardından 1.13957 düzeyine kadar yükselerek 1.14 sınırına ulaşan euro dolar en son 1.1358 düzeyinde işlem görüyordu.İş Yatırım'ın, "Risk iştahı zayıflıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "FOMC (ABD Federal Açık Pİyasa Komitesi) toplantısı sonrası piyasalar satıcılı bir seyir izliyor. Fed'in açıklamalarında risk iştahını bozacak bir negatif sinyal yok."Ancak son üç gündür devam eden satışı tersine çevirecek pozitif bir mesaj da içermiyor."Piyasaların sevdiği mesajlar: "Ekonomiyi desteklemek için genişleyici para politikası uzun süre devam edecek. Faizler 2022 yılına kadar mevcut seviyelerinde tutulacak. Varlık alımlarına devam edilecek."Piyasanın sevmediği mesajlar: "Ekonominin salgın öncesi seviyelere dönmesi uzun sürecek. Fed'in tahminleri emek piyasasındaki hasarın onarılmasının üç yıla yakın zaman alacağını gösteriyor."Piyasa fiyatlamaları ne söylüyor? "Piyasalar V şeklinde bir canlanma fiyatlamasından uzaklaşıyor. "Otomotiv, hava yolları, oteller, enerji gibi döngüsel sektörlerdeki değer kaybı hızlanırken, defansif sektörler direniyor. "Teknoloji hisseleri yeni zirveler yapıyor. "Emtia fiyatları, emtia üreten ülke hisseleri ve para birimleri değer kaybediyor."Risk iştahı zayıflıyor mu? "ABD tahvilleri, altın gibi emin liman yatırım araçlarındaki yükseliş ve gelişmekte olan ülke paralarındaki (zar, krw, brl) kayıplar risk iştahının zayıfladığına işaret ediyor."Türkiye varlıkları satış dalgasına katılır mı? "ABD, Avrupa vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlar Borsa İstanbul'un yüzde 1 civarında kayıpla açılacağına işaret ediyor. "Dünya hisselerinin seyri havayolları, demir çelik, otomotiv (Ford hariç) enerji gibi döngüsel sektörlerin kötü olacağına işaret ediyor. "Volkswagen ile ticari araç yapmak üzere anlaşma yapan Ford bu satış dalgasında pozitif ayrışır."Havacılık ve turizm hisselerinde özellikle negatif bir seyir bekliyoruz. "Almanya'nın AB dışı ülkelere seyahat uyarısını uzatması, THY'nin gerekli izinlerin alınamaması yüzünden yurtdışı uçuşların açılmasını ertelemesi hisseler üzerinde baskı yaratacak."İstanbul Ekonomi tarafından yayınlanan Türkiye Raporu anketinin tespitleri turizm ve havayollarına iç turizmin de yeterli desteği vermeyeceğine işaret ediyor. "Ankete katılanların yüzde 67'si Haziran ayında uçağa binmeyeceğini, yüzde 60'ı bu yaz tatil yapmayacağını, yüzde 6'sı otelde kalacağını söylüyor. "Bu yaz turizm sektörü için çok zor geçecek."

Kaynak: DHA