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BIST100 yüzde 0.56 düştü, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 117 bin puan ile 118 bin 657 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.56 düşüşle, 117 bin 741 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.56 düştü, dolar 6.86 lirada
14.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:10

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 117 bin puan ile 118 bin 657 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.56 düşüşle, 117 bin 741 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.53, BIST Mali Endeks yüzde 0.44, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.62 eksideydi.

Covid-19 vakalarındaki artış ve aşı haberleriyle, küresel hisse senedi borsalarında yönler karışık gelişiyor.

ABD'de Pazartesi günü rekor vaka artışının ardından Asya-Pasifik ve Avrupa borsalarında hisse senedi endeksleri yeni güne düşüşlerle başlarken, ABD'de aşı üretiminin yaz sonunda başlayacağına ilişkin açıklama ile, ABD borsalarında başlıca endeksler, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.ABD'deki aşı üretimine ilişkin açıklama öncesinde kapanan Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.87 düşerken, Çin'de Shanghai Composite Endeksi'nin kayıpları yüzde 0.83'ü, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi'nin kayıpları da 1.14'ü buldu. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 0.11 düşerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.98 yükseldi.Almanya'da DAX yüzde 1.19 düşüşle başladığı seans içinde kayıplarını yüzde 1.51'e kadar yükseltti. Birleşik Krallık'ta güne yüzde 0.34 düşüşle başlayan FTSE 100 Endeksi de, sonradan toparlanarak yüzde 0.94 artıya geçti. Fransa'da CAC 40 Endeksi Bastille Günü nedeniyle kapalı. ABD'nin başlıca hisse senedi enedekslerinden Dow Jones yüzde 0.35 yükselirken, Nasdaq 100 yüzde 0.44 S&P 500 yüzde 1.37 ve SPX 500 yüzde 0.11 düştü.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 516/526 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.71 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8552 lira ve en yüksek 6.8707 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7736 lira ve en yüksek 7.8318 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5693 lira ve en yüksek 8.6215 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1325 - 1.1405 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1398 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Euro/dolar 1.13'ün üzerinde işlem görmeye devam ediyor" başlıklı analizinde, "Risk iştahındaki toparlanmanın desteği ile yeni haftaya çok daha iyimser bir zeminde başlayan EUR/USD yukarı yönlü hareket etme eğilimini koruyor" dedi ve ekledi: "Geride bıraktığımız haftalarda 1.1350 ve 1.1380 seviyelerinin önemli dirençler olarak çalıştığını düşünürsek bu hafta da olası yükselişlerde söz konusu dirençlerin aşılıp aşılamayacağını izleyeceğiz. "Son dönemde dolar endeksi ile borsalar arasındaki negatif korelasyonun arttığını da düşünürsek risk iştahı yüksek kaldıkça paritenin direnç noktalarını kırmayı deneyeceğini düşünüyoruz. "Uzun süredir net bir yöne doğru hareket etmeyerek bant hareketi sergileyen dolar/lira yeni haftaya da aynı tonda başladı. "Mevcut fiyat hareketleri ve volatilite kurda işlem bandının düşük kalmaya devam edeceğine yönelik sinyaller veriyor. "Ayrıca son dönemde görmeye alıştığımız üzere makroekonomik verilerin de kur üzerinde önemli bir etki yaratmadığını görüyoruz. 

"Bu noktada 12 aylık cari açığın 8 milyar doları aşmasının ve arındırılmamış sanayi üretiminin yüzde 30 düşmesinin liraya anlamlı bir yansıması olmadı."


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.56 düştü, dolar 6.86 lirada - Ekonomi
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