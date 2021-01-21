BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 7.40 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.55 artışla 1,578.03 puanda başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.55 artışla 1,578.03 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.38 artıdaydı.
Piyasaların Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler bu düzeylerde hareket ediyor.Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3931 lira ve en yüksek 7.4232 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında,euro en düşük 8.9624 lira ve en yüksek 9.0168 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1084 lira ve en yüksek 10.1699 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21035 - 1.21382 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21325 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD'de yeni seçilen başkan Joe Biden yemin ederek göreve başlarken, veri ve diğer haber akışının piyasa fiyatlamalarında etkisinin sınırlı kalmasıyla riskli varlıklar günü yükselerek tamamladı. "ABD Başkanı Joe Biden ilk gününde 17 kararname imzalayarak önceki başkan Donald Trump'ın bazı adımlarını tersine çevirdi. Bu kararnameler ABD'nin Paris İklim anlaşmasına dahil olması, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) geri dönmesi ve Meksika sınırına yapılacak duvara fon ayrılmasının sonlandırılması gibi önemli adımlar bulunuyor. "Öte yandan dün Çin aralarında ABD'nin Trump dönemindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi üst düzey yöneticilerin bulunduğu bazı isimlere yaptırım kararı aldı. "Veri gündeminde ise bir süredir olduğu gibi zayıf bir tablo ortaya koyan Euro Bölgesi enflasyonu Aralık sonuçları ve İngiltere'nin beklentileri aşan enflasyon verileri yer aldı. Ancak salgın ile birlikte makroekonomik verilerin ve Çin kararının piyasa fiyatlamalarına etkisi sınırlı kalırken, dünya genelinde hisse senetleri yükselişle günü tamamladı. "Dolar diğer gelişmiş ekonomi para birimleri karşısında yatay kalırken, gelişmekte olanekonomilerin para birimleri güçlü seyretti. ABD tahvil faizleri yatay kalırken, altın ve ham petrol fiyatları yükselişini sürdürdü."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu seyrini korudu. Hazine'nin Eurobond ihraçlarına gelen yüksek talep dikkat çekerken, merkezi yönetim borç stokundaki artışın Aralık'ta hız kestiği görüldü. Küresel eğilimlerle birlikte dün hisse senetleri yükselişini sürdürürken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.9 değer kazandı. TL cinsi uzun vadeli tahvil faizleri hafif yükselirken, dolar cinsi faizler 4 baz puan geriledi."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle iyimser başladı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler dahilinde para politikası duruşunu değiştirmezken, 2021 yılındaki toparlanma beklentilerini yukarı yönde güncelledi. Daha öncesinde yüzde 3.6 olarak açıkladığı 2021 büyüme öngörüsünü yüzde 3.9'a revize eden BoJ, hizmet sektörüne yönelik uyarılarını yineledi. "Gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Aralık ayı konut başlangıç ve inşaat izin verileri takip edilecek. ECB'nin para politikası duruşunu değiştirmesi beklenmezken, euronun değeri ve ekonomik görünüm konusunda vereceği mesajlar önemli olacak.
"Yurtiçinde gündemin ön sırasında TCMB faiz kararı olacak. TCMB'nin faizleri değiştirmesi beklenmezken, görünüme ilişkin değerlendirmeleri ve atılabilecek ilave adımlar konusundaki mesajları önemli olacak."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı