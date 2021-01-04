BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 7.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni yılın ilk işlem gününe, yüzde 0.55 artışla 1,484.83 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56, BIST Mali Endeks yüzde 0.60, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.51 artıdaydı.

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yeni yılın ilk işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 ve 5 yıl vadeli gösterge tahvillerin yeniden ihraçları ile borçlanma programına başlayacak. Buna göre Hazine;Ocak ayında 37.2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 24.4 milyar lirası piyasadan toplam 25.4 milyar liralık iç borçlanma öngörüyor.Şubat ayında 45.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 37.7 milyar lirası piyasadan 40.4 milyar liralık iç borçlanma öngörüyor. Mart ayında ise 31.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 30 milyar lirası piyasadan 31.1 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.Piyasalarda, Hazine'nin yakın zamanlarda eurobond borçlanmasına da çıkması bekleniyor. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3479 lira ve en yüksek 7.4426 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 9.0005 lira ve en yüksek 9.1380 lirayı gördükten sonra, 9.06 – 9.07 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0498 lira ve en yüksek 10.1947 lirayı gördükten sonra 10.12 – 10.13 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22259 - 1.22592 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22523 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "Geçen yılın son işlem gününde küresel piyasalar sınırlı bir iyimserlikle kapandı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Avrupa'da piyasaların bir kısmının kapalı, bir kısmının yarım gün açık kaldığı Perşembe günü, ABD'de beklentilerden daha olumlu gelen işsizlik başvuruları verisi hafif iyimser tonda belirleyici oldu. "Bu koşullarda MSCI (Morgan Stanley Capital International) Dünya endeksi yüzde 0.1, MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler endeksi ise yüzde 0.2 primle günü kapattı. Ons altın fiyatı, sınırlı işlem hacmiyle yüzde 0.2 yükseldi ve yıl genelinde yüzde 24'ün üzerinde bir değer kazancıyla 2010 yılından bu yana en güçlü performansını gösterdi."Brent petrol fiyatları Kasım ayı başında aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile yakaladığı yükseliş eğilimini yılın son gününde de devam ettirdi ve yüzde 0.9 artışla51.8 dolar seviyesine geldi."Türk finansal varlıkları kısıtlı da olsa negatif ayrıştı. BIST-100 endeksi yüzde 0.2 gerilerken, TL sepet kur karşısında yüzde 0.4 değer kaybetti. Tahvil faizleri 2 yıllıklarda7.0, 10 yıllıklarda 1.0 baz puan yükseldi. "Veri akışı anlamında bugün yurtiçinde gözler Aralık ayı enflasyon verisinde olacak. Piyasa medyan tahmini yüzde 0.95 seviyesinde yer alıyor ancak tahmin aralığının yüzde 0.45-yüzde 1.91 ile oldukça geniş bir bantta olduğu dikkat çekiyor. "Bugün ayrıca ISO/Markit imalat PMI verisi de açıklanacak. Kasım ayı verisi 51.4 ile bir önceki ayki 53.9 seviyesine göre belirgin bir gerileme kaydetmişti."ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 787 bin seviyesine geriledi. Böylelikle ülkede işsizlik maaşı başvurularında son bir ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Piyasa beklentisi geçen hafta ülkede haftalık işsizlik maaşı başvurularının 835 bin düzeyinde olması yönündeydi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı