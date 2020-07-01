BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 6.85 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.55 artışla 117 bin 168 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.55 artışla 117 bin 168 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.53, BIST Mali Endeks yüzde 0.73, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.34 artıdaydı.

Küresel piyasalarda izlenen ABD imalat sanayi ve istihdam verileri öncesinde yen ve başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada yeni güne de, bir süredir tutunduğu 6.85 lira düzeyinde başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8445 lira ve en yüksek 6.8568 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6839 lira ve en yüksek 7.7058 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4688 lira ve en yüksek 8.4998 lirayı gördükten sonra 8.48 – 8.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1215 - 1.1241 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1223 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dünyayı yenmeye devam ediyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "2008 sonrası en güçlü ikinci çeyrek yükselişini yapan piyasalar Temmuz ayına sakin bir seyirle başlıyor. " Ekonomi cephesi haber akışı ABD tüketici güveni ve Çin PMI verisiyle piyasaları desteklemeye devam ediyor."Salgın cephesinde haber akışı karışık. Kaliforniya ve Texas'ta vaka sayısı ve hastaneye kaldırılanlardaki artış hızlanıyor, Avustralya, vaka sayısındaki artış nedeniyle, Melbourne civarını dört hafta kapatıyor, İngiltere'de can kaybı son 12 haftanın en düşük seviyesine geriledi."Türkiye hisseleri gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Düşük faizlerden kaçmak için hisse senedine yönelme eğilimi borsayı destekleyen temel eğilim."Yabancı payı yüksek bankaların geride kalması yükselişin yerli ve milli kalmaya devam ettiğini gösteriyor."ABD borsasındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış öngörüyoruz. Türkiye'nin F35 parçalarını üretmeye devam edeceği haber i risk iştahını destekliyor." Haber akışında dünya genelinde açıklanacak PMI verileri öne çıkıyor. Açıklanacak verilerin ekonomilerdeki toparlanma sürecini destekleyeceğine inanıyoruz. "Akbank'ın 5 yıllık eurobond ihracına çıkmasını, faizleri gönlümüzden geçen seviyelere göre halen yüksek bulmakla birlikte, piyasaların normalleşmeye başladığını gösteren olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

"Dün çıkan Botaş'ın doğalgaz indirim haberi başta cam şirketleri olmak üzere doğalgaz kullanan sanayi şirketleri için iyi haber. Elektrik üreten şirketler içinse başta Alarko olmak üzere olumsuz bir gelişme."

Kaynak: DHA