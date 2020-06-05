HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 6.75 lirada

Üst üste beşinci günde de artıda açılan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.55 artışla yeniden 110 bin sınırını aşarak, 110 bin 142 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 6.75 lirada
05.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:57

Üst üste beşinci günde de artıda açılan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.55 artışla yeniden 110 bin sınırını aşarak, 110 bin 142 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.46, BIST Mali Endeks yüzde 0.39, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.65 artıdaydı.

Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında euro 1.13 doları da aşarak 1.13778 dolara kadar yükseldi. ECB kararı öncesinde 7.55 lira dolayında hareket eden euro, karar sonrası 7.68 lirayı da aştı. ECB dünkü toplantıda koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.

ECB, euro bölgesinin bu yıl derin bir resesyona girmesini beklerken salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların faaliyetleri uzun süreli olumsuz etkilemesi sonucu kayıpların 2021'de kısmen toparlanacağını öngörüyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomilerinin çoğunun koronavirüs salgınını durdurmak için iki aydan fazla süredir kapalı olması nedeniyle ECB'nin euro bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8.7 daralmasını beklediğini söyledi ve bunu temel senaryo olarak nitelendirdi.Lagarde, ekonomik daralmanın boyutunun ve iyileşmenin "salgını kontrol altına alma önlemlerinin etkisine ve süresine, politikaların işsizlik ve gelir üzerindeki olumsuz etkileri hafifletmedeki başarısına ve tedarik kapasitesi ile iç talebin kalıcı olarak etkilenme süresine" bağlı olacağını söyledi.Yatırımcılarda risk iştahı giderek artarken, piyasaların gündeminde bugün açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7351 lira ve en yüksek 6.7648 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,euro en düşük 7.6259 lira ve en yüksek 7.6848 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4975 lira ve en yüksek 8.5503 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın "Yukarı yönlü dalgalı seyir…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları yukarı yönlü dalgalı seyrini sürdürüyor. Zayıf veriler sonrası zaman zaman kar satışları görülse de genişleyici maliye ve para politikaları yükselişin devam etmesini sağlıyor. "Emin liman olarak görülen dolar, altın ve ABD tahvillerinde devam eden gerileme küresel risk iştahının güçlendiğini gösteriyor."Salgına karşı başarılı bir mücadele veren ve ekonomisini kademeli olarak açan Türkiye küresel risk iştahındaki toparlanmadan yararlanan ülkeler arasında yer alıyor. "Yabancı yatırımcıların satış yönünde olmalarına rağmen, yerleşik yatırımcıların alışlarıyla dövizden, devlet iç borçlanma senetlerine, hisse senedinden, euro-tahvile, tüm varlık gruplarında yükseliş devam ediyor."ABD vadelilerindeki yükseliş Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. "Avrupa borsalarında yükselişin devam etmesi durumunda Borsa Istanbul için ilk direnç seviyesi 110.500. Risk iştahı güçlenmeye devam ederse sonraki hedef 113.000 seviyesi olarak gözüküyor."Haber akışında bugün yurtdışında ABD tarım dışı istihdam verileri izlenecek.

"Yurtiçinde ise saat 17: 30'da Hazine Nakit Dengesi ve piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Moody's gözden geçirme kararı günün önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Ekonomi
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak Ekonomi
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Ekonomi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Falcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.55 artışla başladı, dolar 6.75 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 10:00:48. #1.15#
title