BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.86 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.54 artışla 119 bin 348 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.54 artışla 119 bin 348 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.64, BIST Mali Endeks yüzde 0.57, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.38 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 497/507 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.69 oldu.

Küresel piyasalanda euro/dolar paritesi yeniden 1.1350'nin üzerine yükselirken, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandında yatay hareketlerini sürdürüyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8526 lira ve en yüksek 6.8656 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7558 lira ve en yüksek 7.8114 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6489 lira ve en yüksek 8.6860 lirayı gördükten sonra 8.68 – 8.69 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1327 - 1.1370 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1359 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Turizm cephesinde kıpırdanma çabaları" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarındaki yükseliş kısa bir molanın ardından devam ediyor. Hong Kong!a yaptırım söylemini umursamayan borsalar ABD ve Çin'in önderliğinde yükselişini sürdürüyor. Dolar ve yen değer kaybederken euro ve yuanın değer kazanması risk iştahını destekliyor. Doların değer kaybetmesi ve büyümenin güçlenmesini arkasına alan gelişmekte olan ülke varlıkları güçlü seyretmeye devam ediyor. "MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler endeksi ay başından beri yüzde 7.5 getiri ile gelişmiş ülkelerin 3 katına yakın getiri sağladı."Türkiye gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışmayı sürdürüyor. MSCI Türkiye yüzde 1.0 kayıpla Temmuz ayında değer kaybeden az sayıda borsa arasında yer alıyor. "Çin'in önderliğinde yaşanan yükseliş Asya ve Latin Amerika borsalarını, Euro bölgesindeki yükseliş Doğu Avrupa'yı yukarı çekerken MSCI Türkiye maalesef geride kalıyor."ABD ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz. Temmuz ayında dünyaya göre geride kalan Borsa İstanbul için ana direnç seviyesi olarak 120,500 öne çıkıyor. Geri gelişlerde 117,000 seviyesinin üzerinde kalındığı müddetçe tedirgin olmayız."İngiltere ile uçuşların açılması ve iç turizmin hareketlenmesi zor durumdaki turizm sektörü için olumlu gelişme.

"Ev dışında yemek yeme alışkanlığının geri gelmesi gıda perakendecileri için kötü Aefes, Coca Cola gibi şirketler için iyi haber olur."

Kaynak: DHA