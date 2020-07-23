HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı Perşembe gününe yüzde 0.54 artışla 118 bin 713 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.84 lirada
23.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:58

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı Perşembe gününe yüzde 0.54 artışla 118 bin 713 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.57, BIST Mali Endeks yüzde 0.52, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.53 artıdaydı.

Dövizler, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne genel olarak yatay düzeylerde başladı. ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında toparlanmaya çalışan dolar, iç piyasada ise bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8309 lira ve en yüksek 6.8526 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9056 lira ve en yüksek 7.9401 lirayı gördükten sonra, 7.93 – 7.94 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7057 lira ve en yüksek 8.7229 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15640 - 1.15929 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.15861 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Dar alanda paslaşmalar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD'nin Houston Çin konsolosluğunu ekonomik casusluk suçlamasıyla kapatması üzerine Asya borsalarında satışlarla güne başlıyoruz."ECB'nin bankaların temettü ödemesini sene sonuna kadar durdurma eğiliminde olması üzerine Avrupa borsaları Çarşamba gününü kayıplarla kapattı."ABD Çin gerginliği ve ilave mali pakete yönelik belirsizlikler nedeniyle dolar Mart ayında gördüğü dip seviyelerin altına geriledi. Ancak ABD borsaları, çip üreticilerinin önderliğinde, Asya ve Avrupa'dan pozitif ayrıştı. "Doların değer kaybından yararlanan altın ve gümüş günün yükselen yıldızlarıydı."Borsa İstanbul kar satışı sonrası dar bir bantta dalgalandı. Yabancı satışının fazla olmadığı piyasada Aselsan ve Emlak GYO gibi hisseler güçlü performansıyla dikkat çekti. "Her iki hisseyi de dün teknik bülten de belirtmiştik."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Yabancı katılımının sınırlı olduğu ve kredi kullanımının yüksek olduğu piyasada fiyat hareketleri sertleşebilir."Teknik Bülten de bugün Garanti Bankası, Doğuş Otomotiv, Turkcell, Emlak GYO, Aselsan, Migros öne çıkıyor."Veri akışında Merkez Bankası'nın PPK toplantısı (faizlerin sabit tutulmasını bekliyoruz) ve Arçelik'in 2. çeyrek karı (İs Yatırım 400 mn TL, piyasa 358mn ) izlenecek."

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü 3. Sayfa
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım Spor
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Huysuz Virjin Selçuk Yöntem Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.54 artışla başladı, dolar 6.84 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:40:41. #1.15#
title