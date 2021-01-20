BIST100 yüzde 0.53 artışla başladı, dolar 7.44 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe, yüzde 0.53 artışla 1,573.37 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61, BIST Mali Endeks yüzde 0.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 artıdaydı.

Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, hafta ortasında da bu düzeylerde hareket ediyor.

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. Hazine Salı günü düzenlediği iki ihale ile 6.0 milyar lira borçlanırken, Ocak ayı için borçlanma da 23 milyar lira dolayında tamamlanıyor. Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvillerin ilk ihraçlarında toplam 6.0 milyar lira borçlandı.İhraçta 15 ay vadeli kuponsuz tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 15.49, 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilin dönemsel getirisi ise yüzde 4.28 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4545 lira ve en yüksek 7.4815 lirayı gördükten sonra, 7.44 – 7.45 lira aralığında,euro en düşük 9.0467 lira ve en yüksek 9.0885 lirayı gördükten sonra, 9.04 – 9.05 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1718 lira ve en yüksek 10.2170 lirayı gördükten sonra 10.16 – 10.17 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21233 - 1.21498 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21439 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük analzinde "Küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserlik sürüyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Az sayıdaki makroekonomik veri akışı beklentileri aşarken, tahminlerden güçlü gelen şirket bilançoları ve ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen'ın mesajları ile dün riskli varlıklar güçlü bir seyir izledi. Senato'da bakanlığının onaylanacağı oturumda konuşan Yellen, doların değerine müdahale edilmeyeceğini söylerken, başka ülkelerin de para birimlerini yönlendirmesine izin verilmemesi için adım atılması gerektiğini ifade etti. Ekonomiyi desteklemek üzere büyük bir mali destek paketi uygulanması yönündeki görüşlerini ifade eden Yellen, düşük faiz ortamından dolayı 50 yıl vadeli borçlanmanın değerlendirilebileceğini ve vergi düzenlemeleri konusunda OECD ile birlikte çalışabileceklerini vurguladı. "Dışişleri Bakanı olarak görev alması beklenen Antony Blinken ise Trump yönetiminin Çin'in Uygurlara yönelik Sincan bölgesindeki uygulamalarının soykırım olarak tanımlamasını desteklediklerini söylerken, Dış İlişkiler Komitesi'ne ABD'nin bölgede üretilen ürünlere ithalat yasağı getirmesi gerektiğine dikkat çekti. "Bu haber akışı altında küresel ölçekte hisse senetleri yükselirken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.09'da yatay kalırken, altın ve ham petrol fiyatları yükseldi. "Türk finansal varlıklar ise küresel eğilimlerle uyumlu seyretti. Yurtiçindeki program dahilindeki borçlanmaya ek olarak Hazine 5 ve 10 yıl vadeli Eurobond ihraçlarına çıkarken, konut fiyat endeksi Kasım'da enflasyonun üzerindeki artış seyrini korudu. "Bu haber akışı altında hisse senetleri küresel eğilimlerin de etkisiyle yükselişini sürdürürken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.1 değer kaybetti. TL cinsi tahvil faizleri hafif gerilese de dolar cinsi faizler 2 baz puan artış kaydetti."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle iyimser başladı. Yellen'in güçlü mali destek paketi söylemi ve güçlü şirket bilançolarıyla başlayan iyimserlik bu sabah devam ederken, bugünün gündeminde ön sırada ABD'de yeni seçilen başkan Joe Biden'ın yemin ederek başkanlık görevini devralması olacak."Ayrıca gün içinde salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Euro Bölgesi ve İngiltere'de Aralık ayı enflasyon verileri takip edilecek. "Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel risk iştahının belirleyici olması bekleniyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı