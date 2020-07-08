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BIST100 yüzde 0.52 düştü, dolar 6.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.30 artışla 119 bin 693 puanda başladığı Çarşamba gününü, yüzde 0.52 düşüşle 118 bin 712 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.52 düştü, dolar 6.86 lirada
08.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:35

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.30 artışla 119 bin 693 puanda başladığı Çarşamba gününü, yüzde 0.52 düşüşle 118 bin 712 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeks yüzde 0.70, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.96 eksideydi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 484/494 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise dün son işlemde yüzde 12.38 oldu.

Enflasyonun beklentileri aşması üzerine Cuma günü 6.90 lirayı gören dolar, dolar hafta başından itibaren 6.85-6.86 lirada yatay hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8525 lira ve en yüksek 6.8673 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7149 lira ve en yüksek 7.7906 lirayı gördükten sonra, 7.77 – 7.78 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5905 lira ve en yüksek 8.6536 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1262 - 1.1343 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1328 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler'in analizinde, euro/dolar paritesinin 1.13'ten uzaklaşmamaya çalıştığının altı çizilerek, "Makroekonomik veri akışının güçlü olmasının yarattığı iyimserliği korona virüs vaka sayılarında yaşanan artışın ortadan kaldırması önceki gün 1.1350 sınırına kadar yükselen paritenin güç kaybetmesine neden oldu" denildi ve şöyle devam edildi: "Buna karşın paritenin geri çekilmeleri 1.1250'nin üzerinde karşılıyor olması baskının sınırlı kalmasını sağlıyor. Küresel risk iştahında ciddi bir bozulma olmadıkça paritede yukarı yönlü denemelerin sürmesini bekleriz."Öyle ki, risk iştahının genel hatlarıyla güçlü olması, dolar endeksinin borsalarla negatif korelasyonu ve 2022 sonuna kadar faizleri düşük tutması beklenen Fed'in varlık alımları özellikle orta uzun vadede euro lehine eğilim yaratıyor. "Dolar/liranın uzun bir süre altında seyrettiği 6.86 seviyesinin üzerini test etmeye başlaması teknik açıdan şartları zorlaştırıyor olsa da, özellikle dolar endeksinin göreceli olarak durgun bir performans sergiliyor oluşu kurda yukarı yönlü denemelerin sınırlı kalmasını sağlıyor. "Dolayısıyla kur her ne kadar 6.86'nın üzerinde daha fazla zaman geçirmeye başlamış olsa da hareketliliğin sınırlı kaldığını da göz önünde bulundurarak haftanın geri kalanında da anlamlı bir değişiklik beklemiyor ve ağırlıklı olarak bant hareketi sergileneceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz."

 


Kaynak: DHA

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