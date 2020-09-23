BIST100 yüzde 0.51 artışla başladı, dolar 7.68 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.51 artışla 1,101.72 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.51 artışla 1,101.72 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.34, BIST Mali Endeks yüzde 0.53, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.91 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, Salı günü 7.67 liraya kadar yükselen dolar, yeni yüksek düzeyini yeni günde 7.68 liraya taşıdı.

Hazine Salı günü 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı ile 816 milyon lira borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 17 Eylül 2025 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracına 1.63 milyar lira teklif geldiği, teklifin 816 milyon liralık bölümünün karşılandığı belirtildi.Hazine 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı öncesinde de 750 milyon lirası piyasadan, 1.0 milyar lirası kamudan olmak üzere toplam 1.75 milyar lira borçlandı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6530 lira ve en yüksek 7.6839 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.69 lira aralığında,euro en düşük 8.9397 lira ve en yüksek 9.9905 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7383 lira ve en yüksek 9.7833 lirayı gördükten sonra 9.76 – 9.77 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16747 - 1.17115 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16917 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Tepki alışı devam edecek mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Beklenen tepki alışı geldi. ABD piyasaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak küresel bir toparlanma söz konusu değil. "Salgının vurduğu Avrupa ve Güney Amerika borsalarında satışlar devam ediyor. 'Hayat eve sığar' hisseleri 'aşı geliyor' hisselerini yenmeyi sürdürüyor."Türkiye varlıklarında bir ayrışma görülüyor. Tahvil faizleri ve CDS Türk lirasında devam eden değer kaybıyla birlikte artıyor. "Borsa Istanbul sanayi hisseleri öncülüğünde yükseliyor. Bankalarda sınırlı bir toparlanma görülüyor."ABD ve Avrupa vadelileri Borsa Istanbul'da hafif alıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak küresel olarak değerlenen dolar ve Merkez Bankası'nın yeterli adım almayacağına işaret eden kur, CDS ve tahvil piyasaları tepki alışının kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor. "Borsa için destek olarak 1,085, 1,060, direnç olarak 1,100 ve 1,113 seviyeleri öne çıkıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı