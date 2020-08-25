BIST100 yüzde 0.51 artışla başladı, dolar 7.38 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Salı gününe yüzde 0.51 artışla 1,114.05 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Salı gününe yüzde 0.51 artışla 1,114.05 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.52, BIST Mali Endeks yüzde 0.60, BIST Hizmetler Endeksi yüzde .57 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselen dövizler, yeni güne de rekor düzeylere yakın başladı. Küresel piyasalarda değer yitiren dolar da yeni günde 7.38 liraya yükseldi.

TCMB Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edileceğini duyurdu ve ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte "gerekli görülen günlerde" Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlamanın da azaltılabileceği uyarısı yaptı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yurtiçinde üç yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihraç edecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre üç yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 1.87 kupon ödemeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3558 lira ve en yüksek 7.3860 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 8.6716 lira ve en yüksek 8.7234 lirayı gördükten sonra, 8.71 – 8.72 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5884 lira ve en yüksek 9.6787 lirayı gördükten sonra 9.66 – 9.67 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17837 - 1.18154 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18127 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Bakakalırım giden dünyanın ardından" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları yüzde 1.0'in üzerinde artışla yükselişini sürdürüyor. "Aşı konusunda pozitif gelişmeler ve FAZ-1 sonuçlarını değerlendirmek için ABD ile Çin'in bir araya gelmesi olumlu havayı destekliyor. "Emin liman yatırım araçları altın, yen ve ABD tahvillerinin değer kaybetmesi, renminbinin değer kazanması risk iştahının güçlendiğini teyit ediyor."Türkiye varlıklarında karışık bir seyir görülüyor. "Hisse senedi ve lira dünyaya göre daha zayıf bir seyir izliyor. "MSCI Türkiye gelişmekte olan ülke borsalarının yüzde 1.5, Euro bölgesinin yüzde 2.3 arttığı bir günde yüzde 0.3 gerileyerek doğalgaz görece primini geri verdi. "Banka hisselerindeki satış temel gerekçe. "Gelişmekte olan ülke paralarının değer kazandığı bir günde Türk lirasi ancak yatay seyredebiliyor."Buna karşın Türkiye eurotahvilleri gelişmekte olan piyasalardaki yükselişe katılıyor. "Türkiye 5 yıllık CDS'i 10bp geri çekilme ile 540 seviyesinden işlem görüyor."ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa Istanbul'da yüzde 0.5 civarında pozitif bir seyre işaret ediyor. "Doğalgaz keşfi gibi iyi haberler in geldiği bir ortamda MSCI Avrupa gelişmekte olan ülkeleriyle aramızdaki makasın Ağustos ayında yüzde 8.0'e yaklaşmasını fırsat olarak görüyoruz.

"Banka tahvilleri prim yaparken hisselerin değer kaybetmesi günün sorusu."

Kaynak: DHA