BIST100 yüzde 0.50 artışla başladı, dolar 6.85 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.50 artışla 116 bin 426 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.50 artışla 116 bin 426 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.48, BIST Mali Endeks yüzde 0.67, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.42 artıdaydı.

Sabit getirili menkul kıymetler piyasasında 2 yıl vadeli gösterge tahvil getirisi geçen haftayı yüzde 9.19 düzeyinde, 10 yıl vadeli devlet tahvil getirisi de yüzde 11.67 düzeyinde kapattı. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) haftanın son iki günü yükselerek 487 puana çıktı.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde net bir yön eğiliminden söz etmenin mümkün olmadığı haftanın ilk işlem gününde lira da dolar karşısındaki son dönem yataylaşmasını sürdürdü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8372 lira ve en yüksek 6.8569 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6807 lira ve en yüksek 7.7159 lirayı gördükten sonra, 7.69 – 7.70 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4107 lira ve en yüksek 8.4445 lirayı gördükten sonra 8.41 – 8.42 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1204 - 1.1252 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1207 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Salgını kontrol altına aldık, ekonomiyi açıyoruz, sıra piyasaların normale dönmesinde" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Beklentilerden güçlü ABD ve Çin verilerini arkasına alan borsalar 2008 krizi sonrasındaki en güçlü ikinci çeyrek yükselişini yaşıyor. "Ne vaka sayısındaki artış ne de ABD - Çin güç savaşı piyasaların yükselişini durduramıyor."Yükselişin ABD'den Avrupa'ya ve gelişmekte olan ülkelere yayılması risk iştahının ikinci dalgaya rağmen bozulmadığını gösteriyor. "Banka, petrokimya ve otomotiv sektörlerine ilginin yeniden artması V şeklinde büyüme beklentisinin vaka sayısındaki artışa rağmen korunduğuna işaret ediyor."Türkiye varlıkları dünya ile arasındaki makası kapatmaya çalışıyor. MSCI Türkiye haftalık ve aylık bazda gelişmekte olan ülkeleri yeniyor."MSCI Türkiye/ MSCI GOÜ oranı geçen hafta aşılabilir dediğimiz seviyeye yeniden geldi. İkinci dalga endişesiyle geri döndüğümüz seviyenin, bu defa geçilebileceğine inanıyoruz."Dünya borsalarındaki tepki alımlarını arkasına alan Borsa İstanbul'un hafif yükselişle açılmasını bekliyoruz. Betası yüksek banka hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz."Düşük faiz ortamından kaçarak hisse senedine yönelen yerleşik yatırımcının desteğiyle 115,000 seviyesindeki direncini zorlanmadan geçen borsanın onundaki ilk direnç seviyeleri 116,500 118,000 seviyeleri."Küresel risk iştahının geri geldiği ve yerleşik yatırımcıların alışlarıyla Borsa İstanbul'un güçlü bir yükseliş yaptığı ortam Ekim 2019'da bankalar ile başlayan ve Şubat 2020'de genele yayılan açığa satış yasağının kaldırılması için iyi bir fırsat yaratıyor. "Salgını kontrol altına aldık, ekonomiyi açıyoruz, sıra piyasaların normale dönmesinde.

"Vestel'in 5 milyon Vestel Beyaz Eşya hissesi satmasını nakit girişi sağlayan Vestel için de, halka açıklığı artan Vestel Beyaz Eşya için de olumlu görüyoruz."

Kaynak: DHA