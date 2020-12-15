BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 7.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,385 ve 1,399 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.49 artışla 1,395.40 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 artıdaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, bütçe Kasım ayında 13.4 milyar lira fazla verdi ve faiz dışı fazla 22.9 milyar lira oldu. Böylece, bütçe Ocak-Kasım döneminde 132 milyar lira açık ve 2.98 milyar lira faiz dışı açık verdi.

Piyasalar, Merkez Bankası'nn (TCMB) Çarşamba günü açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklandı. TCMB "2021 Para ve Kur Politikası" metni önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek. Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. Sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda TCMB Başkanı Naci Ağbal da bir sunum yapacak.ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak; Fed'in yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmiyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8148 lira ve en yüksek 7.8683 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,euro en düşük 9.5061 lira ve en yüksek 9.5716 lirayı gördükten sonra, 9.53 – 9.54 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4107 lira ve en yüksek 10.5201 lirayı gördükten sonra 10.49 – 10.50 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21211 - 1.21661 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21507 düzeyindeydi.Faizlerdeki genel yükselişe bağlı olarak, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları Kasım'da yıllık bazda yüzde 44.3 düşerek 24 bin 450 adete geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 21.7'de kaldı.Buna karşılık, özellikle yılın ikinci ve üçüncü çeyrekteki hızlı artışlara bağlı olarak, ipotekli konut satışı Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda yüzde 98 artarak 558 bin 706 adete yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 18.7 azalarak 112 bin 483 adete geriledi.Özellikle kredili satışlardaki hızlı artışın desteğiyle, Ocak-Kasım döneminde ise, toplam konut satışları yıllık bazda yüzde 21.5 artışla, 1 milyon 393 bin 335 adete yükseldi. Bu dönemde, ipotekli konut satışı yüzde 98 artarken, diğer türdeki satışlar yüzde 3.4 azaldı.Yabancılara yapılan konut satışları da, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 24.4 artarak 4 bin 962 adete yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı