BIST100 yüzde 0.49 yükseldi, dolar 6.91 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 2.01 artışla 98 bin 179 puanda geride bıraktığı geçen haftanın son işlem gününün ardından, yeni haftaya yüzde 0.49 artışla 98 bin 661 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 2.01 artışla 98 bin 179 puanda geride bıraktığı geçen haftanın son işlem gününün ardından, yeni haftaya yüzde 0.49 artışla 98 bin 661 puanda başladı.

Merkez Bankası'nın 22 Nisan Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, piyasalarda Türkiye'nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal hafta sonu yaptığı açıklamada, merkez bankalarıyla mevcut işbirliklerini güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları oluşturmak amaçlı görüşmeler de yaptıklarını söyledi. Uysal, hangi ülkelerle swap anlaşması üzerinde çalıştıklarına ilişkin bir bilgi vermedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni bir karar aldı.Karara göre, Mayıs ayından itibaren bankalar haftalık bazda aktif rasyolarını hesaplayacak ve aktif rasyosu hesaplamasında banka bazında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak. Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 14.13 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra en son 630/650 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8927 lira ve en yüksek 6.9449 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,euro en düşük 7.4874 lira ve en yüksek 7.5395 lirayı gördükten sonra, 7.50 – 7.51 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6050 lira ve en yüksek 8.6556 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın "Yeni bir ekonomi politika aracı olarak 'Aktif rasyosu'" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulamasının arkasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaları aktif dağılımında kredinin ve devlet kağıtlarının ağırlığını artırmaya zorlayan bir düzenlemeyi hayata geçirdi."Yeni düzenlemeye göre bankaların "Aktif rasyosunu" (krediler * %100+ Türkiye devlet tahvilleri * %75 + Merkez Bankası ile SWAP işlemleri * %50)/ (Türk lirası mevduat * %100 + yabancı para mevduat * %125) %100'ün üzerinde tutması gerekiyor."Olağanüstü dönemlerde olağanüstü önlemlerin alınmasını anlayabiliyoruz. Korona salgınına karşı alınan önlemler yüzünden ekonomi tahminen üç aylık bir . süre için kısmen kapalı olacak. Bu süreçte şirketlerin finansmanının kesilmemesi ve genişleyici maliye politikasıuygulayan devletin finanse edilmesi gerekiyor."Piyasa koşulları içinde yapılsa verim eğrisinin dikleşmesine (faizlerin yükselmesine) yol açacak bu süreç aktif rasyosu vasıtasıyla yönetilerek tasarruf sahibinden ve bankalardan borçlu şirketlere ve kamuya bir kaynak transferi yapılıyor."Piyasa etkisi nasıl olur kestirmekte zorlanıyoruz. Borsada işlem gören bankaların büyük çoğunluğu Aktif rasyosu sınırını tutturuyor."Tutturamayan az sayıda banka muhtemelen kredi veya devlet kağıdını arttırarak veya DTH azaltarak rasyoyu tutturacak."Kısa vade için iyimser yorum. Aktif oranı %100'ün altında kalan bankaların devlet tahvili almasıyla kısa ve orta vadeli devlet iç borçlanma senetleri ve eurotahvil faizleri geriler."Küresel risk iştahı da iyileştiği için Borsa İstanbul tepki alışlarıyla yükselmeye devam eder. "Döviz kuru Aktif rasyosundan bağımsız bizim için sorun olmaya devam eder."Orta vade için kötümser yorum. Piyasa ekonomisinden uzaklaşılmasını sevmeyen yabancı yatırımcı banka hisselerini ve devlet iç borçlanma senetlerini satmaya devam eder. "Sattıkları tutar yerleşik yatırımcılar tarafından karşılanır. Portföy çıkışı kur üzerinde sınırlı da olsa baskı yapmaya devam eder."Umarız salgının kontrol altına alınması ve ekonominin açılmasıyla birlikte uygulanan ekonomi politikaları da normalleşir.

"Türkiye'nin uzun vadeli büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yabancı sermayeye (portföy girişi de dahil) ihtiyacı var."

Kaynak: DHA