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BIST100 yüzde 0.48 yükseldi, dolar 6.79 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 102 bin 149 puan ve 103 bin 277 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.48 artışla 102 bin 648 puanda kapattı.

BIST100 yüzde 0.48 yükseldi, dolar 6.79 lirada
21.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:07

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 102 bin 149 puan ve 103 bin 277 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.48 artışla 102 bin 648 puanda kapattı. Günün sonunda BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.20 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.35 artıdaydı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 bazpuan indirimle, yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e çekti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.Böylece Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladığından bu yana son dokuz toplantısında toplam 15.75 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar düşürmüş oldu.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bugün 545/560, gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.35 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7803 lira ve en yüksek 6.8162 lirayı gördükten sonra, 6.79 – 6.80 lira aralığında,euro en düşük 7.4292 lira ve en yüksek 7.4876 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2702 lira ve en yüksek 8.3416 lirayı gördükten sonra 8.30 – 8.31 lira aralığında hareket ediyor.Ünlü Menkul Değerler'in, "Euro/dolar 1.09'un üzerinde hız kesti" başlıklı değerlendirmesinde şöyle denildi:

"Euro Bölgesi'nde krizle mücadele kapsamında Almanya ve Fransa'nın daha fazla ön plana çıkması ve fon kurma çalışmaları paritenin geçtiğimiz haftaya kıyasla çok daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Ancak yukarıda 1,1000 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak kalmaya devam ederken bu bölgeye doğru hareketlenmelerin küçük ölçekli de olsa kar satışı ile karşılandığını görüyoruz. Haftanın geri kalanında bu tablonun değişmesini beklemiyoruz. Fed'in dün akşam açıklanan tutanaklarında ise komite üyelerinin piyasaları para politikası konusunda daha detaylı şekilde bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi tartıştıkları görüldü."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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