BIST100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 8.27 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.48 artışla 1,434.57 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.48 artışla 1,434.57 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.67, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.11 artıdaydı.

Güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini destekleyebilecek ve dolayısıyla yatırımları hisselere, riskli para birimleri ve emtiaya yönlendirebilecek ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde, küresel piyasalarda dolar geriledi. Dolar endeksi de, yüzde 0.4 düşüşle 90.867 düzeyine kadar indi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2445 lira ve en yüksek 8.2933 lirayı gördükten sonra, 8.27 – 8.28 lira aralığında,euro en düşük 9.9650 lira ve en yüksek 10.0287 lirayı gördükten sonra, 9.98 – 9.99 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4881 lira ve en yüksek 11.5366 lirayı gördükten sonra 11.52 – 11.53 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20589 - 1.20702 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20648 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün iyimser bir seyir izlediği belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Makroekonomik veri akışı dün sınırlı kalsa da bir süredir beklentilerden güçlü gelen veriler ve şirket bilançolarının yansımasıyla riskli varlıklar dün bir miktar toparlandı. Euro Bölgesi'nde Mart ayı perakende satışlar beklentilerin üzerinde gelirken, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1 Mayıs'ta sona eren haftada tahminlerin altında kaldı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde mevcut duruşunu korurken, sürpriz bir şekilde varlık alım programını yavaşlatma kararı aldı. "Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva çıkış stratejilerinin dikkatli uygulanması gerektiğinin altını çizerken, faizlerde yükselişe hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. "ABD Merkez Bankası (Fed), Finansal İstikrar Raporu'nda riskli varlıkların fiyatlarının genel olarak daha da yükseldiğini belirterek, varlık fiyatlarının risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabileceğini bildirerek varlık balonu endişelerini dile getirdi. "Önceki gün ABD'li yetkililerce dile getirilen aşı patentinden feragat edilmesi planına Almanya karşı çıkarak böyle bir adımın aşı üretimi için ciddi komplikasyonlar yaratacağını öne sürdü. " Avrupa Birliği ise ABD'nin Covid-19 aşısının patent haklarının kaldırılması talebini tartışmaya hazır olduğunu söyledi. Bu haber ve veri akışı altında dün hisse senetleri küresel ölçekte yükselirken, dolar zayıfladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan gerileyerek yüzde 1.56'dan kapanırken, altın fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandı. Ham petrol fiyatları ise bir süredir kaydettiği yükselişlerin ardından dün yüzde 1.3 geri çekildi."Türk finansal varlıkl ar küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. TCMB beklentiler dahilinde faizleri değiştirmezken, karar metninde yaptığı değişikliklerle bir sonraki adımının faiz indirimi olabileceği mesajı verdi. "Haftalık veriler Nisan ayının son haftasında yabancıların Türk finansal varlıklara olan ilgisinin karışık seyrettiğini ortaya koyarken, bankacılık sektöründe kredi ve mevduat artışlarındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. "Bu ortamda Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 1.0 yükselirken, tahvil faizleri ve ülke risk primi geriledi. TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.1 değer kazandı."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle iyimser bir başl angıç yaptı. Bu sabah Çin'de açıklanan dış ticaret fazlası Nisan'da beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, riskli varlıklar güçlü seyrini koruyor. Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberler e ek olarak ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. "Yurtiçinde Hazine Nisan ayı nakit gerçekleşmelerini yayınlayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı