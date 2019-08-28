Bist100 yüzde 0.48 artışla başladı, dolar 5.82 lirada

28.08.2019 10:02

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.48 artışla 96 bin 493 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.1 düşüşle 96 bin 30 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.33 artışla 133 bin 705 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.78 ve yüzde 16.75 düzeylerinde sabit kaldılar. Bayram tatili öncesi 9 Ağustos'ta gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 14.98 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.22 düzeyindeydi.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.8221 lira ve en yüksek 5.8376 lirayı gördükten sonra, 5.82 - 5.83 lira aralığında,

euro en düşük 6.4642 lira ve en yüksek 6.4894 lirayı gördükten sonra, 6.47 – 6.48 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1548 lira ve en yüksek 7.1845 lirayı gördükten sonra 7.16 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Barometre yükseliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Dünya borsaları kontrolden çıkmaya başlayan ABD - Çin güç savaşına ve Arjantin'in yükselen temerrüt riskine rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Ancak durgunluk sinyali üretmeye devam eden ABD verim eğrisi ve gelişmekte olan ülke paralarındaki satışlar fırtınanın devam edebileceğine işaret ediyor.

"Yüksek betalı Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye Salı günü yüzde 2.1 kayıpla Arjantin'den sonra en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke endeksi konumunda. 2005 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaşan Arjantin - ABD faiz farkı (2,000 bp) gelişmekte olan piyasalar için madendeki kanarya olabilir."

Kaynak: DHA

- İstanbul