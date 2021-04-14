BIST100 yüzde 0.47 artışla başladı, dolar 8.11 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.47 artışla 1,384.90 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.47 artışla 1,384.90 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.36 artıdaydı.

ABD Hazine tahvil getirindeki düşüş ve ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yeni bir endişe yaratmamasına bağlı olarak küresel piyasalarda gerileyen dolar, gözlerin yarın açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandığı iç piyasada da yeni güne 8.11 - 8.13 lira aralığında hareket ediyor.

Yapılan anketlerde büyük çoğunlukla Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması beklenirken, az sayıda analist de 0.5 - 1.0 puanlık indirim beklediğini belirtiyor. Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek. Dolardaki değer kaybı, ABD'de tüketici fiyatları endeksindeki artışın, enflasyonun daha da fazla yükseleceğine yönelik büyük çaplı endişelere yol açmaması ve yine bu yükselişin Fed'in tahvil alım programını azaltacağı beklentilerini tetiklememesinin ardından geldi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Mart ayından beri en düşük olan yüzde 1.62'ye geriledi.Hazine bugün doğrudan satış yöntemiyle 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0920 lira ve en yüksek 8.1332 lirayı gördükten sonra, 8.11 – 8.12 lira aralığında,euro en düşük 9.6811 lira ve en yüksek 9.7345 lirayı gördükten sonra, 9.71 – 9.72 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1400 lira ve en yüksek 11.2082 lirayı gördükten sonra 11.20 – 11.21 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19469 - 1.19704 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19642 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Salgına karşı önlemlere olumlu tepki bekliyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Beklentilerden yüksek gelen ABD Mart ayı enflasyonu risk iştahını bozmadı. ABD endeksleri yeni zirveler yaparken tahvil faizleri gevşiyor ve dolar zayıflıyor. "Tahvil ihalelerine güçlü talep ve teknoloji hisselerindeki alışlar yatırımcıların enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna inandığını gösteriyor."Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışıyor. ABD tahvil faizlerinin gevşemesi ve doların zayıflaması bize iyi geliyor. Türk lirası dolara karşı yüzde 0.5 kazançla en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer alıyor."Borsa İstanbul'da gelişmekte olan Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir görülüyor. Yabancı satışının azalması ve yerli yatırımcının tepki alışıyla toparlanıyoruz."Tüm hisseleri yukarı taşıyan bir yükselişle karşı karşıya değiliz. Erdemir hisseleri pozitif ayrışmaya devam ediyor. Petkim hissesi kapanışa doğru gelen güçlü alışlarla dikkat çekiyor. "Hayat Eve Sığar hisselerindeki alışlar tersine döndü. Gıda perakendesi ve gıda şirketleri günü sert kayıplarla kapattı. Piyasa hareketinden bağımsız gıda perakendesi şirketlerini beğenmeye devam ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan şehirler arası seyahat yasağı, kafelerin ve spor salonlarının kapatılması ve sokağa çıkma yasağının genişletilmesi kararlarına olumlu bir tepki bekliyoruz. Alınan kararların gecikmiş de olsa doğru yönde adımlar olduğuna inanıyoruz."Alınan önlemler sayesinde turizm sezonu öncesinde vaka sayısı ve can kaybının sınırlanacağına inanıyoruz."ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yüzde 0.5 civarı pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç olarak 1.370 ve 1.400 seviyeleri öne çıkıyor. Dünkü yükselişe az ve seçici de olsa yabancı katılımının olmasını önemsiyoruz."Hisse bazında öne çıkan THY ve Pegasus'un hava trafiği verileri açıklandı. Daralmanın azalarak sürdüğünü gösteriyor. Hisse bazında özel bir tepki beklemiyoruz. Salgına karşı alınan önlemler başarılı olursa havacılık hisseleri uçuşa ilk geçecek hisseler olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı