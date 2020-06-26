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BIST100 yüzde 0.46 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününü yüzde 0.46 artışla, 114 bin 668 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 0.46 yükseldi, dolar 6.85 lirada
26.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:33

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününü yüzde 0.46 artışla, 114 bin 668 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.81, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, yaklaşık bir yıldır devam eden faiz indirimlerine ara verdi ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. TCMB'nin faizi sabit tutmasından sonra dövizler yeni güne de yatay başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8449 lira ve en yüksek 6.8569 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6816 lira ve en yüksek 7.6989 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.66 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5098 lira ve en yüksek 8.5259 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1207 - 1.1227 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1216 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler'in analizinde şöyle denildi: "Hafta içinde Haziran ayında oluşturduğu alçalan kanal direncini kırmayı başardıktan sonra 1.1350 seviyesine kadar tepki veren euro/dolar yeniden bu kanalın içine geri dönmüş durumda. Korona virüs vakalarındaki artışın dolar tercihini öne çıkarması nedeniyle mevcut konjonktürün EUR açısından zorlu bir zemin yarattığını söylemek mümkün. Ancak geri çekilmelerin 1.12'nin üzerinde karşılanmaya devam etmesi durumunda parite üzerindeki baskının sınırlı kalması beklenebilir. Böyle bir senaryoda bu bölgeden gelebilecek olası bir tepkinin pariteyi 1.1350'nin üzerine taşıyabilecek güçte olup olmayacağını izleyeceğiz.

"Dolar/lira, TCMB Para politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında da 6.85'in üzerinde işlem görüyor. Temmuz 2019'dan bu yana son dokuz toplantısında faizlerde toplam 1575 baz puan indirim yapan TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında 25 baz puanlık ortalama beklentiye karşın indirim yapmadı. Böylece politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde kalmış oldu. Toplantı sonrasında yayımlanan metinde toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiğine vurgu yapıldı. Bu da TCMB'nin enflasyona ilişkin daha net bir resim görene kadar beklemede kalmak istediğine işaret ediyor."


Kaynak: DHA

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