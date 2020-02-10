BİST100 yüzde 0.46 düşüşle başladı, dolar 6.00 lirada

10.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:08

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.46 düşüşle 120 bin 456 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.79 düşüşle 175 bin 128 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.67 ve 10.52 düzeyinde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde dört değişim ihalesi gerçekleştirecek. Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Söz konusu değişim ihalelerinde;Geri alınacak senetler için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 10.02.2020 tarihi için Resmi Gazetede söz konusu senetler için ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyatlar esas alınacak.Yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak.Çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak.Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılımcı olabilecek."Açıklamaya göre valör tarihi 12 Şubat olan ihalelerde şu senetler değiştirilecek: Açılışta: dolar en düşük 5.9746 lira ve en yüksek 6.0130 lirayı gördükten sonra, 6.00- 6.01 lira aralığında,euro en düşük 6.5480 lira ve en yüksek 6.5913 lirayı gördükten sonra, 6.57– 6.58 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7053 lira ve en yüksek 7.7640 lirayı gördükten sonra 7.74– 7.75 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, " Dolar endeksinin yükselişi ve swap işlemlerine sınırlama" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de beklentileri aşan istihdam verileri ve virüsün küresel büyümeye olası etkileri ile Cuma günü 99 seviyesine yaklaşan dolar endeksi bu sabah hafif aşağıda (98.6) işlem görüyor."Asya piyasaları ise yatay seyreden Çin endeksi haricinde ekside seyrederken ABD vadelileri Çin'de Apple tedarikçisinin çalışmaya başlayacağı haberi ile yatay hafif artıda işlem görüyor. Öte yandan, basında Çin'de birçok şirketin en azından bu hafta da kapalı kalacağı haberleri yer alıyor."BDDK, hafta sonu aldığı kararla bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları vadede lira alım yönünde gerçekleştirecekleri swap işlemlerinde özkaynaklarına göre yüzde 25 olan sınırlamayı yüzde 10'a çektiğini açıkladı."Karar sonrasında Cuma günü 6.0 civarında kapanış yapan lira/dolar kuru, bu sabah itibarı ile 5.99 seviyesinde işlem görüyor. Küresel risk iştahımdaki bozulmanın etkisi ile BIST'de satışların bugün de devam ettiğini görebiliriz.

"120 bin 200 ve 119 bin 200 endeks için izlenmesi gereken destek seviyeleri. Kasım ayı işsizlik rakamları ve Türk Traktör'ün 2019 yıl sonu finansalları günün önemli veri akışları."

Kaynak: DHA

- İstanbul