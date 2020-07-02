HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.46 artışla 115 bin 843 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 6.85 lirada
02.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:59

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.46 artışla 115 bin 843 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.39 artıdaydı.

Çarşamba günü piyasalarda Covid-19 aşısı gelişmeleri izlenirken, olumlu açıklanan veriler sonrasında güne 6.85 düzeyinde başlayan dolar yeni günde de 6.85 lirada yatay hareket ediyor. 

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8420 lira ve en yüksek 6.8540 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6956 lira ve en yüksek 7.7310 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5357 lira ve en yüksek 8.5740 lirayı gördükten sonra 8.56 – 8.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1247 - 1.1276 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1274 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Kar satışı devam eder mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya piyasaları yükselmeye devam ediyor. Beklentilerden güçlü PMI rakamları ve aşı konusunda pozitif açıklamalar (Pfizer, BioNtech) küresel yükselişi destekleyen temel haber akışını oluşturuyor. "200 günlük ortalamasının üzerinde kalan S&P 500, yeni rekor kıran Nasdaq ve dünyaya göre daha güçlü gelişmekte olan piyasalar genele yaygın güçlü bir risk iştahına işaret ediyor."İstanbul Ekonomi tarafından yayınlanan Türkiye Raporu Aralık ayından beri iyiye giden beklentilerde Haziran ayında sert bir bozulma gösteriyor. "Önümüzdeki 12 ay ekonominin kötüye gideceğine inananlar yüzde 42'den yüzde 51'e yükselirken, iyimserler yüzde 41'den yüzde 29'a geriliyor."Ankete katılanlar Mart ayının tersine en büyük sorunu salgın değil, ekonomi ve işsizlik olarak görüyor. "Emekli, işsiz, işsiz ama iş aramayan kesimin toplam katılımcıların yüzde 60'ını geçmesi salgın dolayısıyla oluşan tahribatın boyutunu gösteriyor."Türkiye piyasalarına nazar değdi. Son bir aydır dünyaya göre çok daha güçlü seyreden MSCI Türkiye banka hisselerine ve havacılık sektörüne gelen satışlarla yüzde 1.8 geriledi. "Karların güçlü olduğu, euro-tahvil ihraçlarının başladığı bir dönemde banka hisselerine gelen satış bizi rahatsız ediyor. Hızlı yükseliş sonrasında kar satışı diye yorumlamak istiyoruz."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yatay seyre paralel Borsa İstanbul'da yatay bir açılış öngörüyoruz. ABD tarım dışı istihdam verisi günün en önemli haberi. 

"Beklenti 2.5-3.0 milyon civarı istihdam yaratılması. Ancak seri çok oynak bir hal aldığı için hata payı yüksek olabilir."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim Ekonomi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek Ekonomi
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Ekonomi
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır Ekonomi
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Ekonomi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Ekonomi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Cahit Özkan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğulcan Engin Ayşegül Yıldız Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.46 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 10:10:20. #1.15#
title