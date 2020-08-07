BIST100 yüzde 0.45 düşüşle başladı, dolar 7.29 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 düşüşle 1,029.79 puanda başladı.
07.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:00
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 düşüşle 1,029.79 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58, BIST Mali Endeks yüzde 0.85, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.63 eksideydi.
Dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günü yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.Dövizlerdeki sert tırmanışlara karşı Perşembe günü, Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ayrı ayrı kararlar aldılar. TCMB'den yapılan açıklamada, "Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denildi.BDDK, Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan "TL'ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti"nin, UKB'ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.BDDK'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Kalkınma Bankaları'nın (UKB), belirli koşullar kapsamında, "TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına" karar verildiği anımsatıldı ve Kurul'un değerlendirmesi sonucunda, söz konusu muafiyetin UKB'ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun görüldüğü belirtildi.Ayrıca, Perşembe günü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben,Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile,TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürlerinin Perşembe günü toplantı için bir araya geldi.TBB açıklamasında toplantıya ilişkin şöyle denildi: "Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir."Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2144 lira ve en yüksek 7.2997 lirayı gördükten sonra, 7.29 – 7.30 lira aralığında,euro en düşük 8.5597 lira ve en yüksek 8.6528 lirayı gördükten sonra, 8.63 – 8.64 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4881 lira ve en yüksek 9.5904 lirayı gördükten sonra 9.57 – 9.58 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18180 - 1.19163 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18301 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Ekonomi yönetimi yangını söndürmeye çalışıyor..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Küresel pyasalar ABD – Çin gerginliğinde tırmanış gerekçesiyle Cuma gününe satıcılı bir başlangıç yapıyor. "Başkan Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle WeChat ve Tik Tok gibi şirketlerin kullanımını yasaklaması sonrası Çin teknoloji hisselerinde ağır kayıplar görülüyor. "Çin'in misilleme yapacağı endişesiyle ABD vadelileri de hafif satıcılı bir seyir izliyor."ABD – Çin gerginliği tırmanmaya devam edecek mi? "Beklentilerden güçlü gelen ekonomik veriler ve aşının bulunmasına yönelik gelişmelerin yarattığı iyimser havayı bozacak mı? "Dolarda görülen güçlenme kalıcı mı? Bu soruların cevaplarını tartışmak için henüz çok erken."Ancak rezerv kaybına yönelik endişeler gerekçesiyle Türkiye varlıklarında 2018 Ağustos'unu andırır kayıplar yaşandığı bir dönemde olası bir dışsal şok ihtimalini ciddiye alıp eylem planımızı yapmamız gerekiyor."Türkiye varlıklarında kayıplar devam ediyor. MSCI Türkiye Ağustos'un ilk haftasında %8 değer kaybederek, son beş haftada dünyadan negatif ayrışmasını yüzd e17'ye taşıdı. "Döviz kurunda, yerel tahvillerde ve CDS piyasasında da açık ara en kötü performans gösteren ülkeyiz."Satışların arkasında rezervlerdeki erime endişesi yatıyor. Pandeminin yarattığı hasarı onarmak için uygulanan genişleyici maliye ve para politikaları, kamu bankalarının agresif fiyatlaması, aktif oranıyla desteklenen kredi büyümesi ve finansal basskılama cari dengeyi bozarak ve portföy çıkışını tetikleyerek 1 rezerv kaybına yol açıyor."Ama enseyi karartmayın. "Ankara'nın elinde bu durumu tersine çevirecek imkanlar var. Uygulanan politikaların normalleştirilerek piyasalara güven verilmesi ve faizlerin artırılarak Türk lirasının yeniden cazip hale getirilmesi mümkün."Bu yönde ilk adımlar pandemi döneminde uygulanan genişleyici politikaların kademeli olarak normalleştirileeği açıklaması ve kamu bankalarının kredi faiz oranlarını yükseltmesi ile atıldı. Doğru yönde ancak gecikmiş adımlar olduğu için yeterli gelmedi."Merkez Bankası, BDDK ve bankaların olağanüstü toplanması sonrasında Ankara'nın ne yapacağı konusunda elimizde somut bir bilgi yok."Ancak, aktif oranı parametrelerinin kredi genişlemesini ve finansal baskılamayı normalleştirilecek şekilde değiştirileceğini tahmin ediyoruz."Merkez Bankası'nın 2019 yılında olduğu gibi haftalık repo yerine geç likidite penceresinden fonlama yaparak faizleri fiilen 300 baz puan artırması ve ardından Ağustos PPK toplantısından kalıcı ve anlamlı bir faiz artışı yapması bundan sonraki adımlar olabilir."Hafta başından beri yaşanan sert kayıpların ardından Borsa İstanbul'da sınırlı tepki alışı bekliyoruz. "Aktif oranında değişiklik yapılacağı beklentisi bankaları piyasadan pozitif ayrıştırabilir. Beklentileri geçen Erdemir hisseleri endeksi yenebilir. "Ancak Ankara somut ve güçlü adımlar atmadan ve kurdaki yangın sönmeden tepki alışları ne kadar kalıcı olur bilemiyoruz."
Kaynak: DHA