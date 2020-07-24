BIST100 yüzde 0.45 düşüşle açıldı, dolar 6.84 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 düşüşle 118 bin 500 puanda başladı.
24.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:56
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 düşüşle 118 bin 500 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.35, BIST Mali Endeks yüzde 0.38, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.52 eksideydi.
İş Yatırım'ın "Küresel satışlar sertleşiyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarındaki satışların derinleştiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:"Son dört aydır gerileyen işsizlik başvurusu verilerindeki artış ABD'den başlayarak Asya'ya yayılan satışların arkasındaki temel gerekçe olarak gösteriliyor. "Beklentilerden daha az kötü ikinci çeyrek karlarına (teknoloji ve defansif sektörler)rağmen gelen satışlarda tırmanmaya devam eden ABD – Çin gerginliği de etkili oldu."Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra ilk kez dünyayı yendi. Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmediği PPK toplantısının piyasa etkisi olmadı."MSCI Türkiye yüzde 1.1 ile gelişmekte olan ülkelerden (-yüzde 0.5) olumlu ayrıştı. Ancak ayrışma saat farkıyla ABD satışını kaçırmamızdan kaynaklandığı için muhtemelen dünkü kazancımızı bugün geri vereceğiz."ABD ve Asya borsalarındaki satışlar Borsa İsstanbul'da yüzde 1.0 satıcılı bir açılışa işaret ediyor. "Satışların derinleşmesi durumunda destek seviyeleri olarak sırasıyla 117,500 ve 116,500 öne çıkıyor. Beklentileri yenen ve üçüncü çeyrek için pozitif tablo çizen Arçelik hisselerini beğenmeye devam ediyoruz. Ancak hızlı yükseliş sonrası kar satışları beklenebilir."Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi, yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.ABD ile Çin arasında artan gerilimin yanında, açıklanan beklenenden kötü ekonomik verilerle gerileyen dolar iç piyasada bir süredir hareket ettiği 6.84 - 6.86 bandında tutunurken, ABD para birimi karşısında 1.16 sınırını da aşan euro 7.95 liraya kadar yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8361 lira ve en yüksek 6.8471 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.9191 lira ve en yüksek 7.9572 lirayı gördükten sonra, 7.95 – 7.96 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7066 lira ve en yüksek 8.7410 lirayı gördükten sonra 8.73 – 8.74 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.15900 - 1.16210 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16025 düzeyindeydi.Yatırım Finansman'ın günlük bülteninde, yurtdışı piyasalarda zirvelerde zorlanma ve Perşembe günü veri – haber akışındaki olumsuz resmin, dünya borsalarına satış getirirken, içeride de BIST100'ün 120,000 üzerine çıkmakta zorlanandığına işaret edilerek, şöyle denildi: ABD – Çin kaynaklı satışa ekstra olarak dün ABD'de açıklanan vergi paketi de borsaları zayıflattı. Bugün vadelilerde de genel görüntü bu nedenle negatif ve içeriye de yansımasıBIST100 tarafında aşağı yönlü olabilir. 118,300 bölgesini ana destek olarak takip edeceğiz."Kur cephesi TCMB kararını sakin karşıladı. Yeni bir faiz indirim beklentisi piyasada nispeten az. Opsiyon cephesi sakin. Bu da TL'deki baskıya rağmen 6.87 direncinin kuvvetli olduğuna işaret ediyor. Geri çekilmeleri ise piyasa 6.82'lerden şimdilik karşılıyor."Bugün dünya genelinde Temmuz ayı öncü PMI raporlarının bulunduğuna işaret edilen bültende, "Haziran ayındaki sıçramanın devam edip etmeyeceği bu tarafta önemli" denildi ve eklendi: "Temmuz ayının ilk verileri olacağı için de PMI'lara önem atfetmek gerekiyor. Yani bugün dışarıda volatilite artabilir. İçeride veri akışı yoğun değil. Fransa'nın Türkiye'nin
Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamaları şimdilik piyasada fiyatlanmıyor. AB – Türkiye gerilimi TL üzerinde olmasa bile zaman zaman BIST tarafında fiyatlama yaratabilir."
Kaynak: DHA