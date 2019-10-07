Bıst100 yüzde 0.45 düştü, dolar 5.78 lirada

07.10.2019 18:12

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftaya yüzde 0.16 düşüşle 103 bin 294 puanda başladıktan sonra en düşük 102 bin 572 puanı ve en yüksek 105 bin 176 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.45 düşüşle 102 bin 993 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 146 bin 694 puanı ve en yüksek 152 bin 367 puanı görerek, günü yüzde 1.55 düşüşle 146 bin 788 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.14 artışla yüzde 13.83 düzeyine yükselirken ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.29 artışla 13.65 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.7059 lira ve en yüksek 5.7945 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

euro en düşük 6.2643 lira ve en yüksek 6.3739 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0270 lira ve en yüksek 7.1470 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA