BİST100 yüzde 0.45 artışla açıldı, dolar 6.05 lirada

14.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:27

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 artışla 121 bin 82 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.82 artışla 172 bin 762 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.32 ve 11.07 düzeyinde.

Açılışta: dolar en düşük 6.0344 lira ve en yüksek 6.0562 lirayı gördükten sonra, 6.05- 6.06 lira aralığında,euro en düşük 6.5408 lira ve en yüksek 6.5643 lirayı gördükten sonra, 6.55– 6.56 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8745 lira ve en yüksek 7.9051 lirayı gördükten sonra 7.90– 7.91 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, "Dünyadan negatif ayrışıyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarında virüs salgınının hızlandığına yönelik endişelere rağmen sakin bir seyir görülüyor. Tahvil faizlerindeki gerileme getiri arayan küresel yatırımcıların ABD hisse senetlerine yönelmesine neden oluyor. Gelişmekte olan ülke borsaları yerel yatırımcıların hisse senedine yönelmesi sayesinde virüs salgını satışına direniyor."Türkiye hisse senetleri Şubat ayındaki satışlar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışmasının tamamına yakınını geri verdi. Banka hisselerinden Aselsan, THY, otomotiv hisselerine yöneliş devam ediyor."ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişin desteğiyle Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış öngörüyoruz. Borsa İstanbul'un önündeki ilk direnç olarak 121 bin öne çıkıyor. Olası kar satışlarında ilk destek olarak 119 bin 500 seviyesini görüyoruz."Türk lirasının değer kaybedeceğine işaret eden opsiyon fiyatlamaları borsadaki yükselişi baskılayabilir."Çin'de, Perşembe günü Covid-19 (coronavirüs) salgınından 121 kişi yaşamını yitirdi ve 5,090 yeni vaka bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada toplam 1,380 kişinin yaşamını yitirdiği salgında toplam vaka sayısının 63 bin 851'e ulaştığı ve halen 55 bin 748 kişinin tedavi altında olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul