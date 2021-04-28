BIST100 yüzde 0.44 düştü, dolar 8.21 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,379 ve 1,394 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.44 düşüşle 1,385.91 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,379 ve 1,394 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.44 düşüşle 1,385.91 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.36 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.55 eksideydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 8.20 lira dolayında işlem gördü.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak. Dünya Bankası (DB), Türkiye'de yoksulluk oranının, 2019 yılındaki yüzde 10.2 düzeyinden, 2020 yılında yüzde 12.2'ye yükseldiğine dikkat çekerek, "Şu anda yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmek bir zorluk teşkil etmektedir" uyarısı yaptı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1552 lira ve en yüksek 8.2452 lirayı gördükten sonra, 8.21 – 8.22 lira aralığında,euro en düşük 9.8553 lira ve en yüksek 10.9649 lirayı gördükten sonra, 9.94 – 9.95 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3237 lira ve en yüksek 11.4561 lirayı gördükten sonra 11.44 – 11.45 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20562 - 1.21004 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20685 düzeyindeydi.Döviz varlıkları Mart'ta aylık bazda yüzde 12.9 azalarak 46.2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 4.3 azalarak 38.9 milyar dolara düştü. Böylece, resmi rezerv varlıkları, Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 azalarak 86.7 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 12.5 azalarak 26.8 milyar dolara geriledi.Bu tutarın yaklaşık 21.4 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.8 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20.7 milyar doları bir ay vadeliydi.Koşula bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 7.1 azalarak 45.9 milyar dolara düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı