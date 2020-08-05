BIST100 yüzde 0.43 yükseldi, dolar 7.04 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,066.13 ve 1,100.56 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.43 artışla 1,091.80 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,066.13 ve 1,100.56 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.43 artışla 1,091.80 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.64 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.38 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.27 eksideydi.

Yeni güne, Salı gününün düzeylerinde başlayan dövizler, daha sonra hızla yükselerek, dünkü düzeylerin yaklaşık 10 - 15 kuruş üzerine yükseldiler.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8794 lira ve en yüksek 7.0550 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,euro en düşük 8.1274 lira ve en yüksek 8.4007 lirayı gördükten sonra, 8.38 – 8.39 lira aralığında,sterlin en düşük 9.0105 lira ve en yüksek 9.2892 lirayı gördükten sonra 9.26 – 9.27 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17928 - 1.19005 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18798 düzeyindeydi.Ünlü MEnkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, yurtiçi piyasaların 4.5 günlük tatilin ardından haftaya iyimser bir başlangıç yapmaya çalışsa da TL swap faizlerinde yaşanan sert yükselişin, piyasaların dengesini bozarak volatiliteyi uç seviyelere taşıdığına dikkat çekti ve ekledi: "Geçen haftaki geri çekilmeye dünkü satışlar da eklenince yurtdışı borsalardan belirgin şekilde negatif ayrışan Borsa İstanbul'da tepki potansiyeli oluştuğunu söylemek mümkün. Ancak bu potansiyelin ne ölçekte gerçekleşebileceği küresel risk iştahının yanında swap faizlerinin baskı unsuru olarak çalışıp çalışmayacağına bağlı olacaktır. Dolayısıyla, swap faizlerinin seyrini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bugün makroekonomik veri tarafında ise ABD'den gelecek ISM hizmet endeksi ve Euro Bölgesi'nden gelecek PMI hizmet rakamlarını takip edeceğiz. Verilerin 50 seviyesinin belirgin şekilde üzerinde kalarak ekonomik aktivitedeki iyileşmenin devam ettiğine yönelik bir tablo ortaya koyması bekleniyor."Dolar/lirada volatilitenin arttığına da dikkat çeken Akyol, "Londra swap piyasasına sunulan TL likiditesinin azalmasına paralel olarak swap faizlerinde yaşanan keskin yükseliş dün dolar/liranın 6.90'ın altını test etmesini sağladı. Ancak swap faizlerindeki yükseliş TL'ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketleri sağlıklı olmayacağı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kaldı ki, dünkü geri çekilmenin kalıcı olamaması da bu görüşümüzü destekler nitelikte" diye ekledi.

Kaynak: DHA