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BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Uzun süredir ilk kez dün yatay kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.43 artışla, 111 bin 422 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.43 artışla başladı, dolar 6.85 lirada
18.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:55

Uzun süredir ilk kez dün yatay kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.43 artışla, 111 bin 422 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.14, BIST Mali Endeks yüzde 0.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.94 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 465/475 düzeyinde. Gösterge 2 yıllık faizler dün günü yüzde 9.16 ve gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.02 düzeyinde tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi destekleyici adımları ve ülke genelinde yeni destek paketlerinin hazırlandığına ilişkin haberlerle güçlenen dolar, yeni güne 6.85 lirada başladı.IKON Menkul'ün hazırladığı euro/dolar paritesi analizinde, "EURUSD paritesi hafif aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Ancak, yine de 1.1235 seviyesi son birkaç gündür destek olarak çalışmaya devam ediyor. 1.1235'in kırılması dolar lehine görünümü güçlendirebilir. Bu durumda 1.1190 seviyesi gündeme gelebilir. Olası tepkilerde ise 1.1275 ara direnç, 1.1310 ise ana direnç olarak izlenebilir" denildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8330 lira ve en yüksek 6.8565 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6835 lira ve en yüksek 7.7263 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5804 lira ve en yüksek 8.6118 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1261 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1251 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden…" başlıklı günlük piyasa büyteninde, "Hızlı yükseliş sonrası kar satışlarıyla güne başlıyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Hafta içi gördüğü dip seviyelere göre yüzde 5'e yakın yükselen ABD borsaları enerji,gayrimenkul ve banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1'e yakın geriledi. 2008 krizinden bugüne en sert ekonomik daralmanın yaşanmasına rağmen salgın öncesi seviyelere yaklaşan ABD hisselerindeki kar satışlarını normal karşılıyoruz. "Ancak yükseliş trendini değiştirmesini beklemiyoruz.İyimserliğimizin arkasında iki temel neden var: "Fed'in devlet tahvilinden, özel sektör tahviline tüm varlıkları aldığı ve faiz oranlarını tarihsel olarak en düşük seviyelere çektiği bir ortamda küresel sermayenin hisse senedine yönelmeye devam etmesini bekliyoruz. Salgında ikinci dalga ile, ekonomide tam kapatmaya yol açmadan, bölgesel sosyal mesafe önlemleri ve seyahat yasaklarıyla başa çıkılabileceğine inanıyoruz. Yaz döneminde yeni vaka sayısındaki artışların can kaybında önemli bir yükselişe yol açmadan toplumun bağışıklığını artıracağını öngörüyoruz. ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul için ilk destek olarak 110bin seviyesi öne çıkıyor. Piyasa fiyatına göre iskontolu el değiştirme nedeniyle baskı altında kalan Türkcell hisseleri için AL görüşümüzü tekrarlıyoruz. Varlık Fonununçoğunluğu elinde tutarak Alfa ile birlikte şirketi yönetmesini olumlu görüyoruz.

AB komisyonunun Fiat - Peugeot birleşmesine yönelik soruşturma açması nedeniyle Tofaş hisselerinde sınırlı satış baskısı görebiliriz."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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