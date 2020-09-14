BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 7.48 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,103 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.42 artışla 1,107.29 puanda kapandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,103 ve 1,110 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.42 artışla 1,107.29 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.00, BIST Mali Endeks yüzde 0.08, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.

Dolar ve euronun küresel piyasalardaki hareketleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen hafta yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladılar.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Araştırma 'dan Murat Akyol, dolar/lirada bant hareketinin devam ettiğine işaret ederek, "İki hafta üst üste değer kaybeden TL yeni haftaya girerken Moody's tarafından kredi notunda yapılan indirime karşın anlamlı bir değişim göstermiyor" dedi ve ekledi: "Dolar/liranın şimdilik 7.40-7.50 bandındaki hareketini devam ettireceğini tahmin ediyoruz."Küresel risk iştahının genel seyri gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik algıyı da şekillendirdiği için global görünümdeki değişimlerin ve paritedeki fiyatlamaların bu hafta da belirleyici unsurlar olarak çalışacağını düşünüyoruz. "Diğer yandan, jeopolitik gelişmeleri de yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. "Bu noktada Doğu Akdeniz geriliminden gelebilecek haber akışı da TL'nin performansı açısından önem arz ediyor. "Makro tarafta ise Fed toplantısından çıkacak açıklamaların dolar üzerinde yaratabileceği etkiler kurda da hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4451 lira ve en yüksek 7.4984 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 liraaralığında,euro en düşük 8.8309 lira ve en yüksek 8.9119 lirayı gördükten sonra, 8.88 – 8.89 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5466 lira ve en yüksek 9.6853 lirayı gördükten sonra 9.62 – 9.63 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18318 - 1.18879 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18708 düzeyindeydi.Türkiye genelinde sanayi üretimi Temmuz'da aylık bazda yüzde 8.4 ve yıllık bazda yüzde 4.4 yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 5.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.4 arttı.TÜİK verilerine göre, Temmuz'da aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 5.4, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 8.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6.4 arttı.

Kaynak: DHA