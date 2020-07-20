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BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 118 bin 582 puan ve 119 bin 747 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.42 artışla 119 bin 280 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.42 yükseldi, dolar 6.85 lirada
20.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:08

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 118 bin 582 puan ve 119 bin 747 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.42 artışla 119 bin 280 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.51, BIST Mali Endeks yüzde 0.56, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.48 yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine karşı G20 ülkeleri arasında işbirliği çağrısı yaptı.

G20 ülkelerinin sanal toplatısında konuşan Georgieva, geleceğe ilişkin birçok belirsizliğin etkisini sürdürdüğü dönemde G20 ülkeleri ve diğerlerinin attıkları benzeri görülmemiş adımlarla, herşeyin daha kötüye gitmesinin önüne geçildiğine dikkat çekti ve ekledi: "Krizin yeni bir aşamasına geçerken, yeni politika adımlarının atılması ve uluslararası işbirliğinin büyütülmesi gerekiyor."Georgieva, toplantıda ayrıca, çevresel toparlanmanın önemine bir kez daha dikkat çekti ve başta en yüksek borçlular olmak üzere görece yoksul üklerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Gelişmekte olan ülke para birimlerinin karşısında yeni haftaya yatay gelişmeyle başlayan dolar, iç piyasada da uzun bir süredir olduğu gibi, haftanın ilk gününde de 6.85-6.86 lira bandında hareket etti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8499 lira ve en yüksek 6.8624 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.8177 lira ve en yüksek 7.8694 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5870 lira ve en yüksek 8.6722 lirayı gördükten sonra 8.67 – 8.68 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1402 - 1.1467 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1432 düzeyindeydi.Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta, 2019 sonuna göre yüzde 0.1 azalışla 123.5 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.1 azalarak 55.0 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16.8 azalarak 49.1 milyar dolara indi.Orijinal vadesine bakılmaksızın Mayıs sonunda, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 169.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5.8 azalarak 7.3 milyar dolara, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.2 azalarak 21.0 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18.2 azalışla 11.2 milyar dolara düştü.Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13.2 artışla 15.4 milyar dolara çıkarken, ithalat borçları yüzde 14.7 azalarak 43.2 milyar dolara geriledi.Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 2.6 artarak 25.7 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13 azalarak 78.4 milyar dolara geriledi.Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41.8'i dolar, yüzde 28'i euro, yüzde 14.1'i lira ve yüzde 16.1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

 


Kaynak: DHA

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