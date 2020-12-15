BIST100 yüzde 0.42 artışla başladı, dolar 7.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.42 artışla 1,394.42 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.26, BIST Mali Endeks yüzde 0.18, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.41 artıdaydı.

Piyasalar, Merkez Bankası'nn (TCMB) Çarşamba günü açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklandı. TCMB "2021 Para ve Kur Politikası" metni önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek.

Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. Sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda TCMB Başkanı Naci Ağbal da bir sunum yapacak.ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak; Fed'in yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmiyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8388 lira ve en yüksek 7.8683 lirayı gördükten sonra, 7.85 – 7.86 lira aralığında,euro en düşük 9.5273 lira ve en yüksek 9.5716 lirayı gördükten sonra, 9.54 – 9.55 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4532 lira ve en yüksek 10.5060 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21421 - 1.21635 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21507 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının karışık bir gelişme içinde olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Makroekonomik veri gündemi görece sakinken, Brexit sürecine ve Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara yönelik iyimserlik riskli varlıkları destekliyor. AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier İngiltere ile çıkış süreci konusunda bu hafta anlaşma olabileceğini söyledi. "ABD'de ise Seçiciler Kurulu 46. Başkanın Joe Biden olduğunu resmen onayladı. Ancak ABD'deki mali destek paketinin detayları ortaya çıkmaya başlasa da anlaşma konusunda bir ilerleme kaydedilememesi ve artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle belli başlı ülkelerdeki kısıtlama tedbirleri kısa vadeli belirsizliklerin yüksek seyretmesine neden oluyor. "Bu eğilimlerle dün dünya genelinde hisse senetlerinde satışlar ön planda olurken, güvenli limanlara olan talep karışık seyretti."Güne dalgalı bir başlangıç yapan Türk finansal varlıklar karışık bir performans ortaya koydu. Ekim ayı sanayi üretimi, perakende satış ve ciro verileri ekonomik aktivitenin üçüncü çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptığına işaret ederken, jeopolitik belirsizlikler yükselişleri sınırladı. "Hisse senetlerinde yüzde 1.0'i aşan yükselişler olurken, tahvil faizleri yataya yakın kapandı. Bununla birlikte, dalgalı bir seyir izleyen TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında sınırlı bir değer kaybına uğradı. "Akşam saatlerinde ABD Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile birlikte üç yetkilinin daha adının olduğu yaptırımlara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. "Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise salgınla mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı. Buna göre, daha öncesinde mevduat üzerinden alınan stopajlarda yapılan indirimlerin Mart sonuna kadar devam edeceğini ifade ederken, iş yeri kira olan esnafa verilecek kira yardımı ve ihtiyaç sahibi kesimlere yapılacak ödemelerle yaklaşık 5.0 milyar lira destek verilecek."Küresel piyasalar yeni güne dünden kalan kırılgan seyir ile başlarken, gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve mali destek paketi konusundaki gelişmelerin yanında, ABD'de sanayi üretimi verileri izlenecek. Yurtiçinde ise konut satışları ve bütçe dengesi rakamları takip edilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı