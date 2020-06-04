BIST100 yüzde 0.39 yükseldi, dolar 6.75 lirada Üst üste dördüncü güne de artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde 108 bin 779 puan ile 109 bin 853 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.39 artışla 109 bin 536 puanda kapandı.

Üst üste dördüncü güne de artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde 108 bin 779 puan ile 109 bin 853 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.39 artışla 109 bin 536 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.03 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.39 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.64 artıdaydı.

Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı olan euro bölgesi ekonomisini desteklemek için varlık alım programını(PEPP) genişletti. ECB'nin açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında euro 1.13 doları da aşarak 1.1327 dolara kadar yükseldi. ECB kararı öncesinde 7.55 lira dolayında hareket eden euro, karar sonrası 7.68 lirayı da aştı.

ECB bugünkü toplantıda koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı. ECB'den yapılan açıklamada "Projeksiyon ufku kapsamında salgından kaynaklı olarak enflasyonla ilgili aşağı yönlü revizyona yanıt olarak, PEPP'nin genişlemesi, genel ekonomi politikası duruşunu daha da kolaylaştıracak, özellikle de işletmeler ve haneler için reel ekonomide fon koşullarını destekleyecek" dedi.Açıklamada, Covid-19 krizi sona erene kadar her koşulda PEPP kapsamında net varlık alımları yapılacağı belirtildi. Yatırımcılarda risk iştahı giderek artarken, piyasaların gündeminde Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7128 lira ve en yüksek 6.7702 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,euro en düşük 7.5332 lira ve en yüksek 7.6812 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.4292 lira ve en yüksek 8.5362 lirayı gördükten sonra 8.53 – 8.54 lira aralığında hareket ediyor.

Kaynak: DHA