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BIST100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 6.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatil öncesi son işlem gününde 102 bin 13 ve 103 bin 306 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.37 artışla, 103 bin 24 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 6.81 lirada
22.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:05

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatil öncesi son işlem gününde 102 bin 13 ve 103 bin 306 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.37 artışla, 103 bin 24 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.20 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.93 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimini beklendiği gibi 50 bazpuanda tutmasının ardından, dolar 6.80 lira dolayında hareket ediyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 bazpuan indirimle, yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e çekti.

Merkez Bankası'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.Böylece Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladığından bu yana son dokuz toplantısında toplam 15.75 puanlık indirim ile politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar düşürmüş oldu.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 535/550 düzeyinde. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.35 bileşik düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7746 lira ve en yüksek 6.8186 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,euro en düşük 7.4024 lira ve en yüksek 7.4501 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2676 lira ve en yüksek 8.3221 lirayı gördükten sonra 8.30 – 8.31 lira aralığında hareket ediyor.Reel kesim güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre 10.1 puan artarak 76.9 düzeyine yükseldi.Merkez Bankası'nın verilerine göre, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi."İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs ayında, geçen aya göre 1.0 puan artarak yüzde 62.6 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) aynı dönemde 0.8 puan artarak yüzde 62.7 düzeyine çıktı.

Tüketim mallarında kapasite kullanım oranı Nisan ayındaki 58.4 düzeyinden 2.1 puan düşüşle Mayıs'ta 56.3'e, dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı da Nisan ayındaki 51.2 düzeyinden 5.9 puan düşüşle 45.3 puan düzeyine geriledi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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